Un logement insalubre à Marseille (illustration). — P. Magnien / 20 Minutes

Selon une information de La Marseillaise citée par Marsactu, 28 enquêtes liées à des habitats indignes ou insalubres ont été ouvertes par le parquet de Marseille. L’information a été donnée par le procureur de la République de la cité phocéenne Xavier Tarabeux lors de l’audience solennelle de rentrée. Parmi ses 28 enquêtes, deux ont été ouvertes suite à l’établissement d’arrêtés de péril.

Ce lundi, la ministre de la Justice Nicole Belloubet et le ministre chargé de la Ville et du Logement Julien Denormandie ont réalisé un déplacement en Seine-Saint-Denis sur le thème de l’habitat indigne. Via une nouvelle circulaire, le gouvernement ambitionne de sanctionner financièrement les « marchands de sommeil » aussi sévèrement que les trafiquants de drogue.