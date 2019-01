JUSTICE Nehuda et Ricardo ont été condamnés par le tribunal d’Avignon pour avoir violemment agressé une fan et son amie…

Nehuda et Ricardo, sur le compte Instagram de Ricardo. — ricardofficiel / Instagram

Selon une information de La Provence, ce lundi, le tribunal correctionnel d’Avignon a condamné Nehuda et Ricardo, deux candidats de la huitième saison des « Anges de la téléréalité », à respectivement 2.000 euros d’amende pour l’une et deux mois de prison avec sursis et une amende de 150 euros pour l’autre.

Les deux anciens candidats sont accusés de violences commises envers une jeune fille âgée alors de 17 ans et demi et son amie. Les faits se sont déroulés lors d’une soirée Halloween dans un bar du centre-ville d’Avignon. L’adolescente les reconnaît et leur demande un selfie. Après plusieurs photos, Nehuda est accusée d’avoir attrapé le visage de l’adolescente, tandis que Ricardo l’aurait agrippé par les cheveux, frappé sa tête contre la table et donner plusieurs coups de poing. Une agression qui a valu à la jeune fille de perdre conscience.