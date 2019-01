Paris, le 21 janvier 2019. Alexandre Benalla est convoqué, pour la seconde fois, par la commission d'enquête sénatoriale. — Alain JOCARD / AFP

Alexandre Benalla est venu témoigner devant la commission d'enquête sénatoriale.

Déjà entendu en septembre, il a, cette fois, été convoqué pour évoquer l'affaire dite « des passeports diplomatiques ».

Alors qu'il avait indiqué avoir rendu ses passeports, les sénateurs ont appris qu'il s'en était, en fait, servi une vingtaine de fois.

Il ne veut pas « commenter les articles de presse ». A l’exception d’une brève sur son déplacement au Tchad parue dans Le Canard enchaîné et qui sert sa défense. Il n’a « absolument rien à cacher ». Mais « il y a des choses » qu’il ne peut « pas dire ». Alexandre Benalla a passablement énervé, ce lundi, la commission d’enquête sénatoriale qui souhaitait l’entendre sur l’affaire dite « des passeports diplomatiques ».

Déjà auditionné une première fois le 19 septembre, l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron avait alors affirmé que ses passeports diplomatiques étaient « dans [son] bureau à l’Élysée ». Depuis Patrick Strzoda, le directeur de cabinet de la présidence de la République, a révélé qu’il s’en était en réalité servi « une vingtaine de fois » entre le 1er août et le 31 décembre 2018.

« Je ne vous ai pas menti le 19 septembre »

Droit dans ses bottes et rasé de frais aux côtés des sénateurs qui le passaient sur le gril, l’ex-garde du corps a commencé, ce lundi, par maintenir sa version. « Je ne vous ai pas menti le 19 septembre lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l’Élysée. » Selon son récit, il aurait d’abord restitué les fameux documents au palais présidentiel dans le courant du mois d’août. Mais « quelqu’un » les lui aurait rendus, en octobre, dans un sac plastique contenant aussi ses clés et un chéquier.

Qui ? La commission sénatoriale a réclamé la réponse une bonne demi-douzaine de fois sans jamais y parvenir. « Je ne répondrai pas à cette question. » Invoquant tour à tour « la confidentialité évidente », « le respect de sa vie privée » et, surtout, les institutions qui prévoient que les parlementaires ne peuvent poser des questions sur une enquête judiciaire en cours, Alexandre Benalla s’est arc-bouté dans son opposition systématique.

#Benalla : Esther Benbassa, marrante, demande l'air de rien qui lui a rendu les passeports. Il a déjà refusé de répondre quatre à cinq fois à cette question. — Vincent Vantighem (@vvantighem) January 21, 2019

A un tel niveau qu’il était à deux doigts de faire sortir de ses gonds Philippe Bas, le président (LR) de la Commission, pourtant connu pour son flegme. « Vous avez une conception bien singulière des institutions, lui a balancé ce dernier. Vous qui avez fait des études de droit, vous devriez savoir que vous êtes obligés de répondre ! »

« Est-ce la présidence qui a menti ? »

Seule certitude, ce n’est pas la peur d’être sanctionné qui le rend mutique sur ce point. Reconnaissant des « conneries » ou des « erreurs », il a admis qu’il n’aurait jamais dû utiliser les passeports alors qu’il venait d’être licencié de l’Élysée. Mais, explique-t-il, c’était pour « quitter Pôle emploi le plus vite possible » et « refaire [sa] vie ».

#Benalla : Le 4 janvier, @20Minutes révélait que la compagne de Benalla travaillait à «En Marche». Esther Benbassa demande quelles étaient ses fonctions et si elle est toujours salariée. « Je pense que ma femme n’a pas grand-chose à voir avec cette histoire. Je ne répondrai pas » — Vincent Vantighem (@vvantighem) January 21, 2019

Légèrement fanfaron depuis le début de l’affaire notamment dans les médias, l’ex-collaborateur du chef de l’État s’est montré à l’opposé, ce lundi, expliquant avoir beaucoup souffert. Car il a dû, en quelques semaines, « mettre à l’abri [sa] femme et [son] fils, trouver un appartement et un emploi… »

Il a tout de même trouvé le temps d’écrire au moins deux messages à Emmanuel Macron. Et s’il a révélé, ce lundi, qu’il n’avait plus aucun contact avec les personnes de l’Elysée depuis le 24 décembre, il assure qu’il ne détient aucun secret. « Je ne fais aucun chantage. On essaye d’expliquer certains dysfonctionnements de l’État. Mais il ne faut pas en déduire que tout ça est dû à un secret que je détiendrais. »

Le moment idéal, selon le sénateur (PS) Jean-Pierre Sueur, pour poser la seule question qui vaille. Si ce n’est pas lui alors, est-ce la présidence de la République qui a menti au sujet des passeports ? « Vous en tirerez les conclusions que vous voulez… », a alors répondu l’ex-garde du corps, toujours flanqué de son avocate. C’est prévu. La commission sénatoriale doit achever ses auditions jeudi. Et se lancer, ensuite, dans un rapport sur toute cette affaire.