Ex-champion de France de natation et ancien manager du Rouen Hockey Club, Vincent Leroyer comparaît à partir de ce lundi devant la cour d’assises de la Gironde pour viol et agressions sexuelles sur mineurs…

Désormais installé dans la région bordelaise, Vincent Leroyer encourt 20 ans de prison.

Ce Havrais a été champion de France de natation en 1976 et 1977.

Cinq victimes, qui avaient entre 8 et 13 ans au moment des faits, se sont portées parties civiles.

Vincent Leroyer, ex-champion de France de natation et ancien manager du Rouen Hockey Club (RHC) comparaît à partir de lundi devant la cour d’assises de Gironde, accusé de viol et d'agressions sexuelles par cinq jeunes hockeyeurs, entre 1986 et 1996.

Ce Havrais de 60 ans, champion de France de natation en 1976 et 1977, désormais installé dans la région bordelaise, « reconnaît la quasi-totalité des faits y compris des faits criminels », c’est-à-dire des viols qui lui sont reprochés, a expliqué son avocat Étienne Noël.

Placé sous contrôle judiciaire depuis le 7 avril 2014, l’ancien sportif de haut niveau comparaît libre et risque jusqu’à 20 ans de prison pour des accusations d'« agressions sexuelles » et de « viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime ».

« Il est seul sur le plan personnel, et isolé socialement »

« Cinq victimes, âgées au moment des faits de 8 à 13 ans, se sont portées parties civiles, dont l’une pour viols », a précisé l’avocat de la défense. « Vincent Leroyer aborde son procès avec un profond sentiment de culpabilité », a déclaré Me Noël.

« Il est seul sur le plan personnel, et isolé socialement depuis sa mise à pied en 2014 en lien avec les faits qui lui sont reprochés. C’est lui qui, sur la période entre 1997 et 2014, avant sa mise à pied en 2014, signait les contrats d’un grand sponsor pour les nageurs de compétition français et étrangers », a précisé Me Noël.

Deux frères attendent que « toute la lumière soit faite »

Deux des parties civiles, deux frères, âgés de 38 et 36 ans, accusent leur ancien entraîneur de hockey « d’agressions sexuelles et de viols », a précisé leur avocate Me Marie-Anne Raymond.

Ces deux victimes « attendent de ce procès que toute la lumière soit faite sur les agissements » de l’ancien champion de natation, « et la reconnaissance pleine et entière des faits qu’ils ont subis », a-t-elle souligné. « Les deux frères tiennent aussi par ce procès à faire connaître leur histoire pour montrer que ces actes auront un impact tout au long de leur vie, et pour mettre en garde les enfants et parents », a ajouté Me Raymond.

Les débats doivent durer trois jours.

M.B. avec AFP