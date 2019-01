Manifestation des "gilets jaunes" samedi 12 janvier à Strasbourg. — AFP

Il y avait eu une première plainte en début de semaine. Celle de la mère d’un premier adolescent de 15 ans souffrant d’une fracture de la mâchoire après avoir été touché par un tir de lanceur de balles de défense (LBD) en marge de la manifestation des «gilets jaunes» à Strasbourg samedi.

Un deuxième adolescent, du même âge, a porté plainte pour avoir été atteint par un LBD alors qu’il passait aux abords de la manifestation, comme le premier blessé. Il a été entendu ce vendredi par les policiers, a-t-on indiqué à 20 Minutes.

Hématome à la cuisse

Le jeune homme, qui souffre notamment d’un important hématome à la cuisse, apparaît sur des images de vidéosurveillance et sur des vidéos amateurs de la manifestation, indique de son côté France 3. Cherchant à établir avec la plus grande précision les circonstances des faits, les enquêteurs souhaitaient, depuis, identifier ce second jeune homme. En début de semaine, la police ne pouvait certifier que le premier adolescent a été blessé par un LBD. Le parquet de Strasbourg devait aussi déterminer si la responsabilité des forces de l’ordre est engagée puis décider de saisir, ou non, l’Inspection générale de la police nationale.