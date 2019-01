Alain Soral, lors d'une conférence de presse le 4 juin 2009, à Paris. — BORIS HORVAT / AFP

Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné ce jeudi l'essayiste d'extrême droite Alain Soral à un an de prison ferme pour avoir injurié une magistrate et tenu des propos antisémites sur son site Internet. Alain Bonnet, dit Soral, avait notamment écrit en mars 2018 sur son site Egalité et réconciliation : « les juifs sont manipulateurs, dominateurs et haineux ».

Contre la magistrate, il affirmait : « Je n’ai jamais entendu autant de mensonges et de malhonnêteté sortir de la bouche d’une femme, et pourtant des salopes, j’en ai connues ». L’essayiste avait reproduit sur son site des déclarations prononcées lors d’une audience en mars 2018 à Paris, où il était jugé pour provocation à la haine après la diffusion d’un montage photographique jugé antisémite. Il avait finalement été relaxé.

A la fin de sa publication, il s’en prenait à la procureure qui avait requis cinq mois de prison ferme à son encontre.

L’Union des Étudiants Juifs de France se félicite du jugement

A Bobigny, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. « Avec cette condamnation la peur a changé de camp. Nous continuerons à poursuivre M. Soral dès qu’il tiendra des propos anti-juifs », a déclaré à l’AFP l’avocate de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), Ilana Soskin.

Pour Richard Malka, l’avocat de la magistrate injuriée, « Alain Soral est rentré dans un rapport de force avec la justice mais la justice ne s’est pas laissée agresser ». « La justice met un nouveau coup d’arrêt à ce petit propagandiste de la haine », s’est félicitée de son côté l’Union des Étudiants Juifs de France, sur Twitter.

Nous obtenons la condamnation d’Alain Soral à un an de prison ferme pour des propos antisémites et injurieux tenus sur son site internet Égalité et Réconciliation. La justice met un nouveau coup d’arrêt à ce petit propagandiste de la haine. #NeRienLaisserPasser #StopRacisme pic.twitter.com/ZuD8LOvn9Y — UEJF (@uejf) January 17, 2019

Alain Soral, 60 ans, a été plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale. Sa dernière condamnation remonte à décembre pour diffamation. La cour d’appel de Paris lui a infligé une amende de 4.000 euros pour avoir publié et mis en vente sur son site une affiche visant les juifs.