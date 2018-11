La mère de Séréna, bébé dissimulée dans un coffre pendant deux ans, condamnée à cinq ans de prison

Rosa Da Cruz a été reconnue coupable de « violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente » sur un mineur de moins de 15 ans par la cour d’assises.

Elle a été condamnée à une peine de cinq ans de prison dont 3 avec sursis.

Aujourd’hui placée en famille d’accueil, Séréna âgée de 7 ans souffre d’un trouble autistique permanent selon les experts pédiatres qui l’ont examinée.

De notre envoyée spéciale à Tulle (Corrèze),

Le psychiatre Jacques Bernard avait averti la cour jeudi matin. « Une absence de sanction pourrait laisser les choses dans le symbolique, dans le pas matériel » pour Rosa Da Cruz. Après trois heures de délibération et à l’issue de cinq jours de procès, les six jurés et les trois magistrats ont reconnu coupable la mère de Séréna de « violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente » sur sa petite fille et de « privation de soins (…) compromettant » la santé de l’enfant.

Restée muette, la figure cachée par sa chevelure et constamment appuyée sur son poing pendant les débats, l’accusée a été condamnée à cinq ans de prison dont trois avec sursis et à un suivi sociojudiciaire d’une durée de 5 ans. « La cour a voulu prendre en compte votre parcours. Cette décision va peut-être devoir décevoir beaucoup de parties », a lancé à l’accusée le président Gilles Fonrouge. Rosa Da Cruz a également été condamnée au retrait de son autorité parentale sur Séréna.

Dans la matinée, l’avocat général Olivier Kern avait requis une peine plus lourde de 8 ans de prison et 5 ans de suivi sociojudiciaire. « Elle sait que ce qu’elle fait à Séréna lui fait mal, elle sait qu’elle la met en danger et elle sait que c’est qu’elle lui fait vivre n’est pas normal », avait asséné le représentant du ministère public. La fillette, en famille d’accueil depuis 2013, souffre aujourd’hui d’un « déficit fonctionnel à 80 % » et d’un « syndrome autistique irréversible ».

Helene Sergent