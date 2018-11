Affaire Tariq Ramadan: L'islamologue obtient sa mise en liberté sous conditions

Tariq Ramadan est en prison depuis plusieurs mois. — UGO AMEZ/SIPA

Après quatre demandes de remise en liberté et quatre refus, la Cour d’appel de Paris a finalement ordonné, ce jeudi, la remise en liberté de Tariq Ramadan, sous conditions, a annoncé son avocat. L’islamologue est incarcéré, depuis le 2 février dernier, date de sa mise en examen, pour des viols qu’il conteste.

La libération du théologien suisse de 56 ans est soumise au versement d’une caution de 300.000 euros, a précisé son avocat Emmanuel Marsigny. Tariq Ramadan, qui doit remettre son passeport suisse, a interdiction de quitter le territoire français, d’entrer en contact avec les plaignantes et certains témoins. Il devra pointer une fois par semaine au commissariat.

« J’irais fuir où ? Alors que tout va vers mon innocence »

La chambre de l’instruction a rendu cette décision, non susceptible d’appel, après avoir entendu Tariq Ramadan plaider lui-même sa cause avec énergie lors d’une rare audience en public, ce jeudi après-midi, alors que le huis clos est quasi systématique à Paris en matière de détention. « J’irais fuir où ? Alors que tout va vers mon innocence. […] Je vais rester en France et défendre mon honneur et mon innocence », a déclaré Tariq Ramadan depuis le box sous le regard de sa fille et d’une dizaine de ses partisans, vêtus de tee-shirt « Free Tariq Ramadan ».

« La remise en liberté de Tariq Ramadan est logique au regard des derniers développements du dossier qui démontrent que les accusations de viols s’effondrent », s’est félicité Me Marsigny. « L’audience ayant été publique, tout le monde a pu entendre que la cour n’allait pas se prononcer sur sa culpabilité ou son innocence, mais sur la question de savoir si les conditions de son maintien en détention étaient toujours remplies », a réagi Me Éric Morain, l’avocat de « Christelle ». « Il est évident que les aveux de M. Ramadan après neuf mois de mensonges ont joué dans cette décision », a-t-il estimé.

Deux plaintes déposées à l’automne 2017

La semaine dernière, la quatrième demande de remise en liberté de l'islamologue​, déposée après la reconnaissance par l’intellectuel musulman de rapports sexuels avec deux femmes qui l’accusent de viol, avait été rejetée. Après un an de dénégations, la révélation d'échanges par SMS sans ambiguïté​ l’avait contraint à changer de version.

L’islamologue est incarcéré depuis sa mise en examen, le 2 février dernier, pour « viols », à la suite des plaintes de deux femmes, Henda Ayari et une femme appelée « Christelle » dans les médias. Toutes deux avaient lancé l’affaire, à l’automne 2017, en dénonçant avoir subi un rapport sexuel d’une extrême violence, en 2012 pour la première et en 2009 pour l’autre.