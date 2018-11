Jugés pour des viols et agressions sexuelles en réunion, Georges Tron et Brigitte Gruel sont acquittés

Georges Tron arrive à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. — Thomas SAMSON / AFP

Georges Tron et Brigitte Gruel sont jugés depuis quatre semaines pour des viols et agressions sexuelles en réunion sur deux anciennes employées de la mairie de Draveil.

Mercredi, l'avocat général a requis six ans de réclusion contre Georges Tron et quatre ans sur son ancienne adjointe.

Ils ont toujours nié les faits qui leur sont reprochés.

Il a accueilli le verdict comme il a été tout au long des quatre semaines d’audience devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis : impassible. Ce jeudi, après cinq heures de délibération, Georges Tron et son ancienne adjointe ont été acquittés des viols et agressions sexuelles en réunion pour lesquels ils étaient jugés.

Mercredi, l’avocat général avait fait part de sa « conviction », acquise au cours des quatre semaines d’audience, de la culpabilité du maire de Draveil et de son ancienne adjointe à la culture. Pendant près de deux heures, le magistrat a décrit une « relation d’emprise » dans laquelle les deux plaignantes n’étaient « pas en mesure de dire non » aux relations imposées par un « homme puissant », concentrant « tous les pouvoirs, tous les réseaux ». Il avait requis six ans de réclusion criminelle et une peine d’inéligibilité de cinq ans à l’encontre de Georges Tron et quatre ans contre Brigitte Gruel, sa discrète co-accusée. « Le meneur, c’est Georges Tron, mais Brigitte Gruel fait partie du piège », avait estimé le magistrat.