Procès Georges Tron: «La réfléxologie, c’est un piège pour s’autoriser à toucher les pieds des femmes», estime l'avocat général

PROCÈS L’avocat général a requis six ans de réclusion contre Georges Tron et quatre ans contre son ancienne adjointe à la culture, Brigitte Gruel…

Georges Tron, maire de Draveil, dans l'Essonne, encourt 20 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles en réunion. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Georges Tron et Brigitte Gruel sont jugés depuis un peu plus de trois semaines pour viols et agressions sexuelles en réunion.

L’avocat général a fait part de son « intime conviction » : la culpabilité de Georges Tron et de Brigitte Gruel.

Ils encourent 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu jeudi.

Frédéric Bernardo ne fait pas planer le suspense bien longtemps. « Mon intime conviction, c’est que M. Tron et Mme. Gruel sont coupables des faits reprochés », en l’occurrence des viols et agressions sexuelles en réunion, lance l’avocat général quelques minutes à peine après avoir entamé son réquisitoire. Et peu importe que le ministère public se soit prononcé à deux reprises, à la fin de l’instruction et devant la chambre de l’instruction, en faveur d’un non-lieu dans ce dossier, lui fait valoir « sa liberté de parole ». « Je n’obéis pas à qui que ce soit, je vous propose ma conviction en fonction du dossier et surtout des débats tenus à l’audience », a fait valoir le parquetier.

Certes, les plaignantes ont parfois été imprécises dans leurs déclarations, se trompant de date ou oubliant l’aménagement d’un lieu, mais à ses yeux ce sont des « détails » qui ne font pas d’elles des affabulatrices. Quant à l’absence de preuves scientifiques et notamment d’ADN, ces éléments ne sont pas la condition sine qua none d’une condamnation. « Ce qui fait un dossier pénal, ce sont les recoupements, les différentes preuves », insiste le magistrat, qui chose rare, s’était éloigné de son pupitre pour se placer face à la cour et aux jurés.

Georges Tron a « tous les pouvoirs, tous les réseaux »

Pendant près de deux heures, il a décrit une relation « d’emprise » où les parties ne sont pas sur un pied d’égalité, jamais « en mesure de dire non ». D’un côté, il y a un « homme puissant » qui concentre « tous les pouvoirs, tous les réseaux. Il peut fournir un travail, un logement ». De l’autre, des femmes fragilisées par leur situation personnelle. « On est dans une affaire de domination, celui qui a le pouvoir en abuse à l’égard de son subordonné », insiste le magistrat.

D’autant, rappelle-t-il, qu’il régnait au sein de la mairie, une « atmosphère sexualisée » anormale. Dans ce dossier, plusieurs femmes ont raconté leur malaise lorsque l’édile a voulu exercer sur elles sa passion. « La réfléxologie, c’est un piège pour s’autoriser à toucher le pied des femmes, qui est un objet de passion pour M. Tron. » Outre les deux plaignantes, quatre collaboratrices, qui n’ont pas porté plainte, ont également rapporté avoir eu des relations sexuelles avec l’édile. Lors de son audition, lundi, Georges Tron a reconnu une liaison avec l’une d’elles et un « flirt » avec une seconde mais a formellement démenti avoir eu des relations avec les deux autres, tout comme avec Brigitte Gruel ou les plaignantes.

« C’est un système de harcèlement terrible »

Balayant la thèse brandie par la défense d’un complot ourdi par l’extrême droite de Draveil – « un complot aurait dû leur profiter, elles ont tout perdu, elles sont au RSA » –, l’avocat général s’est efforcé de mettre à jour un « système Tron » dont l’objectif est son « bien-être ». Autour de lui, il y a une « meute » qui lui obéit, prête à tout pour le protéger. Comme l’aider à constituer des « dossiers » contre les plaignantes en faisant des attestations sur des rumeurs ou des éléments de la vie personnelle. « C’est un système de harcèlement terrible. Quand quelqu’un le lâche, on le détruit. » Le parquetier a requis à six ans de réclusion et une peine d’inéligibilité de cinq ans à l’encontre de Georges Tron.

Pour Brigitte Gruel, il a demandé une peine légèrement plus clémente – quatre ans de réclusion – insistant sur la nécessité de différencier les deux accusés. « Le meneur, c’est Georges Tron, mais Brigitte Gruel fait partie du piège », a estimé le magistrat, ne s’attardant que quelques minutes sur le cas de l’ancienne adjointe à la culture. Non seulement, elle représente la protection mais surtout elle « participe et profite de ces relations sexuelles. » Les plaidoiries de la défense sont attendues ce mercredi après-midi avant un verdict jeudi.