Si Fourniret a tué toutes ces jeunes femmes, c'est parce que sa première femme n'était pas vierge, explique-t-il

Michel Fourniret lors de son procès devant la cour d'assises des Ardennes en 2008. — ALAIN JULIEN / AFP

Michel Fourniret est jugé à Versailles pour l'assassinat de Farida Hammiche.

Son ex-femme, Monique Olivier, est jugée avec lui pour « complicité ».

Ce mardi, la cour d’assises s’est concentrée sur la personnalité des accusés.

Déjà condamné à perpétuité, il sera fixé sur son sort dans ce dossier vendredi.

Forcée de tendre l’oreille et de répéter ses questions, la cour d’assises des Yvelines a d’abord pu penser, mardi matin, que Michel Fourniret avait vieilli. Qu’il ne pouvait s’exprimer que d’une voix fatiguée, éreintée. Qu’il souffrait de problèmes d’audition, de trous de mémoire. Mais, peu avant midi, « l’ogre des Ardennes », 76 ans, s’est remis à gronder. « T’as pigé, mec ? », balance-t-il alors, dans le prétoire, à l’attention de l’avocat Didier Seban qui le titille.

Certes, le tueur vient de parler de lui à la troisième personne. Mais tout le monde a bien « pigé » qu’il justifiait son odyssée criminelle par le fait que sa première femme n’était pas vierge lorsqu’il l’a épousée, en 1962. « Ce connard, ce type-là n’était pas peu fier de se marier puceau, dit-il alors de lui. Et il se marie avec une femme de sept ans, trois mois et dix-huit jours son aînée qui manquait un peu d'inexpérience… » Plus prosaïquement : si Annette R. n’avait pas eu « des vies » avant de le rencontrer, « tout ça ne serait jamais arrivé. »

Lunettes ovales et cheveux gris plaqués en arrière, visage émacié, Michel Fourniret vient de rappeler en deux phrases qu’il n’était pas un vieillard rabougri mais bien l’un des pires criminels que la France ait compté. Déjà condamné, en 2008, à la perpétuité incompressible pour avoir violé et tué sept jeunes femmes âgées de 12 à 22 ans, il comparaît cette semaine, à Versailles, pour l’assassinat de Farida Hammiche. Rien de sexuel dans cette affaire qui remonte à 1988. Il a expliqué, lors de l’instruction, qu’il avait poignardé à la baïonnette la jeune femme dans une forêt pour faire main basse sur le trésor du « gang des postiches ».

#Fourniret: Lors de la suspension, les proches de Farida Hammiche feuillettent un album photo. Dans lequel figure ce portrait pris en octobre 1987, quelques mois avant sa mort. pic.twitter.com/TndAcDbibL — Vincent Vantighem (@vvantighem) November 13, 2018

Monique Olivier, un « pétrin à modeler », une « pure idiote »

Un meurtre fondateur, selon l’accusation. Le magot – vingt kilos de lingots d’or, de napoléons et de pesos mexicains – lui aurait, en effet, permis de financer le fourgon C15 dans lequel il a enlevé ses jeunes victimes par la suite et surtout le château de Sautou dans les Ardennes où les corps de deux d’entre elles ont été déterrés, en 2004.

Le château de Sautou appartenant au couple Fourniret a été racheté par des pharmaciens belges après la découverte de deux corps enterrés dans le domaine. - F.NASCIMBENI/AFP

Mais il est encore trop tôt pour parler des faits. Ce mardi, la cour d’assises se concentre donc sur la personnalité de l’accusé pour tenter de comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Peine perdue. L’ogre confesse, d’une voix à peine audible, que son père était « porté sur la boisson », que l’une de ses filles s’est suicidée quand elle a appris ce qu’il avait fait et que Monique Olivier, sa troisième femme et complice, n’est rien d’autre qu’un « pétrin à modeler », « une pure idiote » qui n’a « rien entre les deux oreilles ».

#Fourniret: Toujours d'une voix faiblarde, l'accusé réagit. « Je ne renie pas ces déclarations. Elles ont peut-être été un peu abusives. Mais pas totalement infondées. » — Vincent Vantighem (@vvantighem) November 13, 2018

« Une dangerosité criminelle intacte malgré son âge »

Et si la lumière venait d’elle, justement ? Assise dans le box à deux mètres de l’ogre, menton fuyant, traits chiffonnés et cernes creusés, elle comparaît pour « complicité ». Plus volontaire, elle raconte en début d’après-midi qu’elle a rencontré « l’ogre des Ardennes » après une première relation avec un homme qui la battait « comme on torturait les Arabes en Algérie ». Et pourtant, la vie avec Fourniret n’était pas plus « gaie ». « Je me suis rendu compte qu’il m’avait trompé sur toute la ligne, souffle-t-elle. Je suis impardonnable. Je demande pardon aux familles. »

#Fourniret : On en vient d'ailleurs à sa rencontre avec Michel Fourniret. Elle reparle de la petite-annonce qu'il avait passée alors qu'il était en prison. Il voulait rompre la solitude. "A ce moment-là, je pensais que c'était une personne âgée", lâche Monique Olivier. — Vincent Vantighem (@vvantighem) November 13, 2018

C’est oublier un peu rapidement qu’elle a accepté de lui « livrer des vierges » pendant des années. Et comme le précise le président de la cour d’assises, qu’elle ne s’est jamais enfuie quand elle en avait l’occasion. Mais la détention l’a aidé à « prendre conscience de [ses] actes », assure-t-elle. Là encore, les regrets sont faciles. Selon le psychologue qui l’a examinée récemment, « elle a tendance à banaliser sa responsabilité. »

C’est toujours mieux que son coaccusé. Décrit toujours aujourd’hui comme un « pervers narcissique mégalomaniaque, par les experts. Il n’est ni curable ni réadaptable et présente une dangerosité criminelle intacte malgré son âge. » Il a même avoué à son psychologue qu’il se sentait « en pleine forme ». Les jurés, cinq hommes et une femme, ont encore trois jours pour apprécier ce sentiment avant de rendre leur verdict.

