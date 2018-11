Nancy: Pistolet en plastique et visage découvert, le «pire braqueur de la terre» condamné. (Illustration) — M.LIBERT/20 MINUTES

Avec un pistolet en plastique et sans avoir pris la peine de se couvrir le visage, et alcoolisé, il avait tenté de braquer une banque de Nancy en mai. En vain, devant le refus de l’employé de banque de céder à sa demande. L’homme, âgé de 61 ans, vient d’être jugé en Meurthe-et-Moselle et a été condamné à un an de ferme, sans mandat de dépôt. Il devra verser 1.200 euros à la guichetière qu’il avait menacée ainsi que 1.900 euros à la banque, rapporte l'Est républicain.

Dans la même journée, il avait tenté un second braquage à Mirecourt. Sans succès également : « C’est l’œuvre du pire braqueur de la terre », lance son avocat. Le sexagénaire, souffrant de troubles psychiques de type bipolaire et d’alcoolisme, a déjà été condamné 15 fois pour vol, coups et blessures, détention d’armes, précise encore le quotidien.