Gard: Le couple était devenu millionnaire grâce au vol de cuivre

Un sexagénaire a été condamné vendredi à huit mois de prison ferme, et 25.000 euros d’amende, et sa compagne à six mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende, par le tribunal correctionnel d'Alès, dans le Gard, rapporte Objectif Gard.

Pendant près de trois ans, le couple aurait mené la grande vie, grâce aux bénéfices réalisés par la vente de cuivre volé, poursuit le site d’actualité. Un business particulièrement juteux qui leur avait permis d’empocher près d’un million d’euros.

La maison saisie

La femme, âgée de 52 ans, aurait de plus effectué des déclarations inexactes aux services sociaux pour bénéficier d’aides financières auxquelles elles n’avaient pas droit.

La maison des Cévennes, que l’homme avait pu s’acheter et rénover, a été saisie.