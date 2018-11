Paris: Un gendarme se donne la mort avec son arme de service dans les jardins de Matignon

Illustration de gendarmerie. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Un gendarme de la Garde républicaine a été retrouvé mort, ce lundi matin, dans les jardins de Matignon, à Paris, a annoncé à 20 Minutes une source proche du dossier. La thèse du suicide est privilégiée.

Le corps du gendarme de 45 ans, chargé de la protection du bâtiment, a été retrouvé vers 9h30, ont indiqué une source policière et une source proche de l’enquête. Son arme de service était à ses côtés, a précisé Matignon. Une enquête en recherche des causes de la mort par le parquet de Paris et confiée àl'Inspection général de la Gendarmerie nationale (IGGN).