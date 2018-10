Nancy: Dix mois de prison pour avoir caché sa séropositivité à ses compagnes (Illustration) — C. Allain / 20 Minutes

Les deux victimes n’ont pas été contaminées par le virus du sida. Mais l’avocat de l’une d’elles parle d'« un préjudice psychologique énorme ». Un homme, d’une quarantaine d’années et originaire de Toul ( Meurthe-et-Moselle) a été condamné à 24 mois de prison dont 14 mois avec sursis pour avoir caché sa séropositivité à ses anciennes compagnes entre 2006 et 2014, indique France Bleu Sud Lorraine. Le parquet avait requis un an de prison ferme à son encontre.

La séropositivité du quadragénaire a finalement été découverte par hasard par sa dernière compagne, au moment où elle le quittait, explique encore la radio.