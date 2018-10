Lyon: Le procès du drame du cours Vitton se tient ce lundi

Le procès du drame du cours Vitton se tiendra lundi 22 octobre à Lyon. Julie, à gauche, a été grièvement blessée et Anne-Laure, son amie, est décédée — Julie D.

Le procès du drame du cours Vitton se tiendra ce lundi à Lyon.

Le 23 octobre 2016, Anne-Laure Moreno, 28 ans, avait été tuée par un chauffard. Et son amie Julie, très grièvement blessée.

Les parties civiles espèrent un procès exemplaire.

Deux ans quasiment jour pour jour à après le décès d'Anne-Laure Moréno, le tribunal correctionnel de Lyon va se pencher ce lundi sur le cas de celui qui lui a ôté la vie, le soir du 23 octobre 2016. Un procès très attendu par la famille de la jeune femme mais aussi par Julie, l’autre victime du drame. Celle qui culpabilise encore d’être en vie et d’avoir invité son amie à partager une soirée avec elle.

Le jour du drame, les deux complices, qui rentraient chez elles, ont été fauchées par une voiture, percutée elle-même par un chauffard. Sous la violence du choc, la voiture est montée sur le trottoir cours Vitton, fonçant sur les deux jeunes femmes. Tuant Anne-Laure et blessant très gravement Julie, qui a passé sept mois à l’hôpital.

Deux occupants de la voiture sur quatre sont poursuivis

Deux hommes, originaires de Vaulx-en-Velin, seront jugés pour ces faits. Tous deux se trouvaient dans la voiture folle. A commencer par le conducteur, qui n’avait pas le permis et qui avait emprunté le véhicule non assuré de sa petite amie pour aller arroser la fin du bracelet électronique de l’un de ses acolytes. Mais aussi l’un des trois autres passagers. Celui qui a préféré déguerpir au lieu d’appeler les secours.

Les deux autres occupants, qui avaient tenté de se faire passer pour des victimes à l’arrivée de la police, et qui ont cherché à se couvrir en appelant leurs copains, n'ont pas été inquiétés par le juge d'instruction. Ni la petite amie qui avait inventé un alibi pour dédouaner son âme sœur et qui avait ensuite effectué une fausse déclaration à l’assurance.

« J’ai vécu un tsunami et là, c’est une tempête qui arrive »

« Rien que de les entendre parler, ça risque d’être insupportable. Cela sera sûrement très éprouvant psychologiquement et émotionnellement », redoute Julie qui « appréhende le verdict ». « Je ne pourrais jamais tourner la page mais j’espère que l’audience permettra de mettre un point final à ce chapitre de ma vie », poursuit-elle. Et d’aller de l’avant.

« Il n’y a pas un matin où je me lève et me reproche d’avoir proposé à Anne-Laure de m’accompagner à cette soirée. Pas un jour sans que je la revois mettre son manteau au moment de partir », livre-t-elle pudiquement. L’approche du procès a ravivé ses souvenirs et renforcé sa culpabilité. « J’ai vécu un tsunami et là, c’est une tempête qui arrive ».

Rien ne l’oblige à témoigner lundi mais la jeune femme tient à prendre la parle face au tribunal afin d’expliquer ce qu’elle traverse. « Ce n’est pas un simple accident de la route ce qui s’est passé. J’aimerais qu’on l’entende. Le conducteur avait bu, grillé plusieurs feux. Il conduisait sous l’emprise de stupéfiants, à 104 kilomètres/heure en centre-ville. Il a enlevé ses chaussures et s’est mis à courir en chaussettes dans la rue pour ne pas laisser d’empreintes au lieu de nous venir en aide… Ce seront peut-être des détails pour certains mais ce sont ces détails qui font tout ».

« On est proche d’un assassinat »

Eric Moreno, le père d’Anne-Laure, est tout aussi ulcéré. « J’espère qu’ils prendront le maximum de la peine, à savoir dix ans de prison ferme », lâche-t-il. Il n’accepterait pas une autre condamnation. « Quelles circonstances atténuantes justifieraient une peine moins lourde ? Dans ce dossier, ils cumulent plutôt une bonne demi-douzaine de circonstances aggravantes. On est proche d’un assassinat. Il y a un semblant de préméditation dans le comportement du conducteur. Il était conscient de ce qu’il faisait ».

Aujourd’hui, brisé par la mort de sa fille, l’homme espère « un procès emblématique », qui « doit servir aux autres ». « Cela ne ramènera pas Anne-Laure. Mais elle ne peut pas être morte pour rien. Elle était toujours prompte à aider les autres. Alors si on arrive à faire ce qu’elle faisait, pour sa mémoire et pour ce qu’elle portait », ajoute-t-il.

Des précédents

Depuis 2014, le tribunal correctionnel de Lyon n’a jamais condamné les chauffards à l’origine de ce type d’accident, a plus de 4 ans de prison. Pour rappel, le livreur qui avait écrasé, sous l’emprise de stupéfiants et sans permis, une petite fille de 18 mois dans une poussette à Chaponnay en juin 2014 a écopé d’un an de prison ferme et deux ans avec sursis. Le chauffard qui avait percuté Caroline à la Duchère, lui amputant les deux jambes, avait été condamné à 3 ans de prison ferme. Il a été libéré au bout d’un an avec un aménagement de peine.

Le conducteur, qui avait tué à Lyon en août 2016, Denis, 41 ans, dans les mêmes circonstances qu’Anne Laure, avait écopé de 4 ans ferme. Et les occupants de la voiture, d’un an de prison.