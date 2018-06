Val-d'Oise: Une femme jugée pour avoir drogué une mère et enlevé son bébé de 4 jours

KIDNAPPING Une femme de 33 ans est jugée à partir de mercredi et jusqu’à vendredi, aux assises du Val-d’Oise pour « enlèvement et séquestration » d’un mineur et « administration de substance nuisible », le tout avec « préméditation »…