Aix-en-Provence: La promotion express du chauffeur de la maire annulée par le Conseil d'Etat

Maryse Joissains en 2014. — SIPA

Le chauffeur de la maire d'Aix-en-Provence avait bénéficié d'une promotion.

Le Conseil d'Etat a annulé cette promotion.

La promotion du chauffeur de la maire LR d’Aix-en-Provence, qui vaut à Maryse Joissains-Masini d’être poursuivie pénalement, a été définitivement annulée par le Conseil d’Etat, a appris l’AFP mardi.

Dans son arrêt rendu le 25 mai que s’est procuré l’AFP, le Conseil d’Etat estime que la maire d’Aix-en-Provence « a commis une erreur manifeste d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelle » d’Omar Achouri, son chauffeur et conseiller.

Neuf mois de prison ferme pour Maryse Joissanis-Masini

Maryse Joissains-Masini, maire d’Aix-en-Provence et présidente de la Communauté du Pays d’Aix depuis 2001, avait exigé la promotion d’Omar Achouri, âgé aujourd’hui de 65 ans, alors qu’il figurait à la 50e place sur une liste dressée par ordre de mérite.

Le procès #Joissains démarre. Maryse Joissains commence par décliner son identité et ses revenus (8000 euros mensuels, retraite comprise) et écouter ce qui lui est reproché. — JM Leforestier (@jmleforestier) May 14, 2018

Le 14 mai, le parquet du tribunal correctionnel de Montpellier a requis à son encontre neuf mois de prison ferme et dix ans d’inéligibilité pour cette promotion ainsi que pour avoir fourni des emplois de complaisance à des proches.

Un « personnage clef du système de clientélisme » aixois

Le procureur Dominique Sie avait notamment estimé que les faits de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts étaient « parfaitement caractérisés ». « Le Conseil d’Etat confirme qu’il s’agit d’une erreur d’appréciation, c’est ce que nous plaidons au pénal », a réagi mardi son avocat Me Alain Roustan. « Une erreur d’appréciation n’a jamais été un délit. Il ne s’agit pas de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts », a poursuivi l’avocat.

Lors de son procès, la maire s’était défendue en soulignant avoir voulu « récompenser par une promotion sociale » « un engagement total » de son chauffeur, décrit comme un « personnage clef du système de clientélisme » aixois par différents hauts responsables administratifs de la ville.