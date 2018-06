Lorraine: Un homme dépressif appelle 163 fois les secours et est condamné (Illustration) — DURAND FLORENCE/SIPA

Ça a commencé fin octobre 2017. Ça s’est terminé par l’interpellation d’un quadragénaire fin mai 2018. En sept mois, un homme de 41 ans résidant à Bar-le-Duc dans la Meuse a passé 163 coups de fil aux différents services d’urgence. Soit 66 appels téléphoniques aux sapeurs-pompiers, 50 au SAMU, 32 à la police et 15 à la permanence de la préfecture de la Meuse, détaille l'Est républicain. Pour une douzaine d’interventions.

Dépressif sous traitement médical, l’homme se plaignait qu’il n’était pas bien pris en charge par le SAMU et les sapeurs-pompiers, raconte encore le quotidien régional. Les appels se faisant de plus en plus fréquents, au cours desquels il s’était même fait passer pour un journaliste de BFM TV ou encore un agent hospitalier, la police est venue interpeller le quadragénaire à son domicile. Déféré au parquet de Bar-le-Duc pour « appels malveillants et fausse alerte », il a été condamné à quinze jours de prison avec sursis et mise à l’épreuve sur un an. Accompagné d’une obligation de soins.