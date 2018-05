Nice: Le bijoutier Stephan Turk exprime ses premiers regrets à la famille de la victime

Stephan Turk, bijoutier de Nice qui a abattu l'un de ses braqueurs, est jugé à partir de ce lundi. — M. Bernouin

« C’est une tragédie pour la famille Asli, pour moi, pour tout le monde ». Ce mercredi après-midi, au troisième jour de son procès pour le meurtre d’Anthony Asli qui venait de le braquer, Stephan Turk a pour la première fois exprimé des regrets. Interrogé par le président Patrick Véron après les dépositions des experts balistiques, qui avaient développé deux théories contradictoires, le bijoutier arrive à la barre : « chaque expert a une part de vérité, mais c’est moi qui ai tiré ».

Âgé aujourd’hui de 72 ans, affaibli physiquement, il refait le film de ces quelques secondes décisives, durant lesquelles il s’est armé d’un pistolet, s’est positionné sous le rideau de fer de sa boutique, puis a tiré à trois reprises. « Pendant 4 ou 5 secondes, j’ai réfléchi à comment faire avec eux ». La vidéosurveillance en atteste : on y voit le bijoutier, genou droit à terre, observer ses agresseurs en train de monter sur leur scooter pour prendre la fuite.

« Je voulais récupérer mes affaires »

« J’ai tiré un coup sur le scooter, dans le pot d’échappement, pour l’arrêter ». Son témoignage concorde avec les observations et analyses des experts. « Il (Anthony Asli) me menace (avec son fusil) ». C’est la thèse de la légitime défense, qu’aucun témoin ne la confirme, ni ne l’infirme. « Il voulait me tuer, c’était une situation à haut risque pour moi. J’ai pensé à ma vie ». Stephan Turk explique alors qu’il tire les deux dernières fois pour se protéger.

Le président demande : « A quel moment êtes-vous sous la menace du fusil ? » « Avant le deuxième tir » rétorque le bijoutier. Le tir mortel selon un expert. Celui qui a atteint Anthony Asli dans le dos… une localisation incompatible avec une position du corps de la victime mettant en joue le bijoutier. La défense s’appuie donc sur un second expert, qui affirme que c’est le troisième coup de feu qui a atteint la victime, une seconde plus tard, après avoir ricoché.

« Mais pourquoi diable vous allez jusqu’à la porte avec ce pistolet chargé ? » redemande le président. « Il y a quoi de mal à vouloir récupérer ses affaires ? » En partie civil, Me Philippe Soussi lui fait préciser qu’il était assuré en cas de vol. « Ce n’était pas une question d’argent mais de principe ? » reprend le président. Stephan Turk se tourne vers la salle. Il saisit une petite boîte jaune dans sa sacoche. « Je suis comme tout le monde, j’aime avoir un beau sourire ». Et il dépose ses dents cassées par les coups violents des braqueurs devant le président.