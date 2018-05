Nîmes: Le braqueur trahi par le survêtement de son club de foot

A LA MODE Les braqueurs, âgés de 14 et 15 ans au moment des faits, ont notamment été reconnus par un détail vestimentaire sur l’un d’entre eux…

Le quartier Pissevin à Nîmes où les deux braqueurs avaient pris la fuite. — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Deux adolescents âgés de 14 et 15 ans au moment des faits ont été condamnés à de la prison avec sursis et une mise à l’épreuve de deux ans, souligne Objectif Gard. En février 2016, ils avaient fait irruption dans une station-service de Nîmes et s’étaient emparés sous la menacé d’une arme à feu des 500 euros, avant de prendre la fuite dans le quartier Pissevin.

Les policiers avaient procédé à leur arrestation deux mois plus tard, grâce notamment au vêtement porté par l’un d’entre eux, identifié sur les images de vidéo-surveillance : le jour du braquage, il avait revêtu le survêtement de son club de quartier.

Selon eux l’arme était factice

Devant le tribunal correctionnel, les deux prévenus ont reconnu les faits et expliqué que l’arme utilisée pour commettre leur méfait était factice. Mis en examen dans le cadre d’une autre affaire, l’un des deux adolescents est resté en détention.