Pas-de-Calais: Condamné pour avoir menacé une inspectrice du permis de conduire

« L’Etat est bien décidé à ne pas laisser passer les menaces et autre agressions​ verbales lors des examens ». La préfecture du Pas-de-Calais a annoncé, vendredi, qu’un candidat au permis de conduire avait été condamné par le tribunal de Béthune à 500 euros d’amende et 500 euros de dommages et intérêts.

Le jeune homme, originaire de Beck-sur-Mer et domicilié à Haisnes dans le Pas-de-Calais, avait menacé une inspectrice du permis de conduire après un examen qui s’était tenu à Lens, en décembre 2016.

Trente agressions par an

Selon la préfecture qui avait réagi en portant plainte dans la foulée, « plus de trente agressions d’inspecteurs ont eu lieu en France en 2017, soit le triple par rapport aux années précédentes ».

Le Code pénal prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 7.500 euros en cas de paroles, gestes ou menaces adressés à l’encontre d’un examinateur du permis de conduire dans l’exercice de sa mission et dix ans de prison, si l’agresseur fait usage d’une arme.

« Dans tous ces cas, le candidat encourt également 3 ans d’interdiction de se présenter à l’examen », précise la préfecture.

