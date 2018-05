Homme battu à mort à Pau: Deux mineurs mis en examen pour homicide volontaire

La victime a été tuée à Pau, dans le quartier Saragosse. / AFP PHOTO / GEORGES GOBET — AFP

Le parquet de Pau a demandé ce mercredi la mise en examen pour « homicide volontaire » de deux mineurs de 16 et 17 ans, interpellés dans l’enquête sur le meurtre à Pau d'un trentenaire d'origine burkinabè, tabassé à mort par une bande d’adolescents le 18 mai pour des motifs encore flous.

« Les deux mineurs, 16 et 17 ans, un d’origine tchétchène, l’autre d’origine azerbaïdjanaise, mais tous deux de nationalité française (…) seront présentés au juge d’instruction dans la journée pour 'homicide volontaire' », a déclaré lors d’une conférence de presse la procureure de la République de Pau, Cécile Gensac. « A ce jour, le motif n’est pas établi », a dit la magistrate, soulignant qu’aucun lien n’avait été fait avec un quelconque trafic de stupéfiants.

Une altercation la veille du drame

Selon les « nombreux témoignages » recueillis, la victime, un homme de 32 ans né au Burkina Faso mais de nationalité française, « venait fréquemment au quartier Saragosse où elle jouait au football avec des habitants », a relaté la procureure de Pau.

La veille des faits, l’homme a eu une première altercation avec des jeunes, pour un motif encore indéterminé. Le jour du drame, « une nouvelle altercation a opposé la victime et plusieurs jeunes, des témoins décrivant l’un des agresseurs comme ayant empoigné la victime, très violemment projetée sur le mur de la caserne des pompiers ». Aucun des deux mineurs concernés n’a de casier judiciaire, a souligné Cécile Gensac.

« L’ensemble des témoignages (…) atteste de la présence de bien plus d’individus sur le lieu des faits, qu’il conviendra d’identifier », a-t-elle relevé.

L'autopsie a eu lieu mardi après-midi et « a permis de confirmer des traces de coups multiples ainsi que des côtes fracturées », mais il faudra attendre les résultats des expertises pour préciser les causes de la mort, a-t-elle dit. Les policiers ont notamment saisi «une sorte de tuteur en plastique et un bout de chaise» qui auraient pu servir d'armes et seront analysés.

La victime résidait depuis 2018 à Pau, où elle avait rejoint sa famille. « Il a été impliqué en région parisienne dans des faits relatifs à des violences » et se trouvait sous contrôle judiciaire depuis 2016 mais ces faits «n'ont rien à voir avec les faits de Pau », a insisté Cécile Gensac.

Selon le père de la victime, interrogé par France 3 Aquitaine, le trentenaire était arrivé il y a deux mois dans la ville, où il travaillait dans un cinéma