VIDEO. Accusé de viols, Tariq Ramadan est maintenu en détention

Le théologien Tariq Ramadan, le 25 avril 2010. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Tariq Ramadan est maintenu en détention. La Cour d'appel de Paris a rendu sa décision ce mardi, après avoir examiné la demande de remise en liberté de l'intellectuel théologien musulman. Tariq Ramadan est accusé de viols par quatre femmes et incarcéré depuis début février.

Au cours de l'audience devant la chambre de l'instruction, en l'absence de l'islamologue suisse de 55 ans, sa défense a de nouveau invoqué son état de santé et dénoncé des «contradictions» dans le récit des plaignantes.

«M. Ramadan n'a rien à faire en prison, il peut tout à fait être en liberté. Nous avons proposé une caution, une assignation à résidence, la remise de son passeport. Tout ceci m'apparaît amplement suffisant et nécessaire pour que l'information judiciaire se déroule dans de bonnes conditions», a expliqué son avocat, Me Emmanuel Marsigny.

Eviter d'éventuelles pressions

Le 4 mai, le juge des libertés et de la détention avait rejeté la demande du théologien. Ce dernier, atteint d'une sclérose en plaques dont le traitement a été jugé compatible avec la détention par une expertise, est écroué depuis sa mise en examen le 2 février pour deux viols présumés, dont l'un sur une personne vulnérable, qu'il conteste vigoureusement. Les deux premières plaignantes ont été rejointes en mars par une troisième et une quatrième femme.

L'avocat général a insisté sur la nécessité de garantir la présence de Tariq Ramadan en France, d'éviter d'éventuelles pressions sur les accusatrices et de prévenir le renouvellement des faits. Et, ce, alors que toutes les plaignantes n'ont pas encore été entendues et que des confrontations sont envisageables entre l'islamologue et ses accusatrices.

L'audition prévue le 5 juin de Tariq Ramadan - la première depuis sa garde à vue - pourrait conduire à une nouvelle mise en examen pour ces faits.