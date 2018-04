Jawad Bendaoud condamné à six mois avec sursis pour menaces de mort sur son ex-compagne

Jawad Bendaoud est jugé pour des menaces de mort sur son ancienne compagne. — Benoit PEYRUCQ / AFP

Jawad Bendaoud est jugé en comparution immédiate pour des menaces de mort sur son ancienne compagne.

Cette dernière avait porté plainte en mars dernier, quelques semaines après la relaxe du « logeur de Daesh ».

Il repart libre. Le tribunal de Bobigny a condamné ce mercredi Jawad Bendaoud à six mois avec sursis, avec mise à l’épreuve, obligation de soins, de travail ou de se former pour avoir menacé de mort son ex-compagne. Le « logeur de Daesh » a également interdiction d’entrer en contact avec celle-ci. Le parquet avait de son côté requis une peine beaucoup plus sévère : dix mois de prison dont 4 avec sursis et mandat de dépôt.

Deux mois après sa relaxe, le logeur de deux djihadistes des attentats du 13-Novembre, était de nouveau jugé, cette fois en comparution immédiate, à Bobigny.

Des menaces par téléphone

Les menaces qui lui sont reprochées remontent à « fin mars » et ont été délivrées « à distance » par « textos et appels », a précisé une source proche de l’enquête. « Je vais te tuer », « je vais t’égorger », a-t-il notamment déclaré à son ex-compagne, avec qui il a un fils, selon cette source. Après la plainte de cette dernière, il a été interpellé à Saint-Denis et placé en garde à vue mardi matin au commissariat local, a détaillé la source.

