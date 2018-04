Amiens: Prison ferme pour trois hommes accusés d'avoir agressé «au hasard» une vingtaine de personnes dans la rue

Illustration justice. — G . VARELA / 20 MINUTES

Ils étaient jugés en comparution immédiate. Trois hommes d’une vingtaine d’années ont été condamnés ce vendredi à Amiens à deux, quatre et six ans de prison pour avoir agressé, notamment avec un couteau et un tournevis, une vingtaine de personnes « au hasard » dans la rue.

Le 26 mars à Amiens, « l’équipée » commence en début de soirée avec une « altercation » entre l’un des prévenus et la famille de son ex-petite amie, puis « ça dégénère », raconte le président du tribunal, Benoît Delepoulle.

« Tu as de la chance, d’habitude on égorge »

Les trois jeunes, en voiture, vont s’arrêter à plusieurs reprises agressant « au hasard » des passants : un livreur de pizza, des jeunes devant un bar, un conducteur d’une voiture…

Ou encore un SDF, qui recevra un coup de tournevis dans le crâne, et quatre personnes qui attendent un bus. « On a fait des fucks en passant devant eux », a expliqué l’un des prévenus. Mais « on a eu des doigts d’honneur en retour, alors on a fait demi-tour », a complété l’un des autres prévenus. « Ils sont sortis de la voiture, ont couru vers nous et ils nous ont roués de coups », a raconté aux policiers l’une des victimes. Selon elle, l’un aurait lancé « tu as de la chance, d’habitude on égorge » ou encore « tu vas crever ».

Un « déchaînement de violences gratuites »

Poursuivis notamment pour « violences », « vols », et « menaces de mort », les trois prévenus ont regretté leurs gestes. « C’était gratuit », admet l’un d’eux. « On a déconné », dit un autre.

La procureure Anaïs Amezcua, qui a décrit un « déchaînement de violences gratuites » pour lesquelles « on n’a toujours pas d’explication », avait requis des peines de prison de huit, six et cinq ans. Les prévenus ont dix jours pour faire appel.