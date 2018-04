Paris: L'étrange tentative d'attentat aux bonbonnes dans le 16e n'a pas livré tous ses secrets

La rue Chanez, où ont été découvertes les bonbonnes — Google Street View

Le 30 septembre 2016, une bombe artisanale a été déposée en pleine nuit dans un immeuble du 16e arrondissement.

Trois personnes ont été mises en examen pour « tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ».

Le choix de cette cible reste encore un mystère.

Dans la rue de Chanez, au cœur du très chic 16e arrondissement parisien, la vie a repris comme si de rien n’était. Avec l’arrivée des beaux jours, les terrasses ont retrouvé leur affluence estivale, les gosses glissent à toute allure sur leurs trottinettes et ça papote sec devant le Club Med Gym. Pourtant, personne ici n’a oublié la nuit du 30 septembre 2017. Et ce petit matin où ils ont aperçu, en tirant les rideaux, des dizaines d’agents de police à pied d’œuvre devant le n°31, là même où une bombe artisanale a été découverte en pleine nuit. « Il paraît qu’on l’a vraiment échappé belle », lâche Mireille, « qui-ne-dira-pas-son-âge-parce-que-ce-sont-des-choses-qui-ne-se-disent-pas », appuyée sur son caddie de courses. Au regard des investigations, elle n’a pas tort, l’échec de cet attentat tient presque du miracle.

Que serait aujourd’hui la rue de Chanez si cette nuit-là, Yann C., locataire d’un deux-pièces au rez-de-chaussée, n’avait pas veillé jusqu’à quatre heures du matin passé, absorbé par sa série ? Si au moment de se coucher, il n’avait pas été incommodé par une forte odeur d’essence ? Si des chuchotements et un étrange sifflement ne l’avaient pas interpellé au point de se relever ? Dans le hall, il aperçoit quatre bonbonnes de gaz de 13 litres chacune entourées de seaux d’essence dont une partie a été déversée directement sur le sol. Les tapis en sont imbibés. Le locataire appelle la police puis ferme les bonbonnes, en déplace deux à l’extérieur. « Son courage et son sang-froid sont remarquables », souffle son avocat, Me Pascal Garbarini.

Un dispositif si puissant qu’il aurait pu détruire l’immeuble

En déplaçant les bonbonnes, le trentenaire remarque un dispositif de mise à feu à distance : un téléphone portable relié à un générateur. La réalisation est artisanale mais redoutable. Au moment de son activation par un appel, le module doit créer un arc électrique destiné à enflammer les vapeurs d’essence et de gaz. Le téléphone a bien reçu trois appels cette nuit-là mais l’explosion n’a pas eu lieu. Dans leur rapport, les experts ont noté que les deux fils conducteurs ont probablement légèrement bougé, empêchant ainsi la création d'une étincelle.

Autre explication avancée : le contact avec l’essence a pu créer un court-circuit. Sans cela, la déflagration aurait été telle que l’immeuble « aurait été intégralement détruit ». Aux yeux de la police technique et scientifique, le dispositif n’a pu être mis en place que « par des personnes ayant des connaissances en électronique » ou « disposant d’un schéma et d’instruction ».

Un homme sur écoute

Sur des sacs ayant servi au transport des bonbonnes, des seaux et des jerricans, deux ADN sont rapidement isolés, ceux de deux cousins trentenaires, Aymen et Sami Balbali. Les indices s’accumulent à leur encontre. La puce qui a servi à activer le téléphone « détonateur » est retrouvée dans le téléphone du premier. Il vient également d’acheter en moins de 17 heures quelque 130 litres d’essence en utilisant la carte Total de son cousin.

Aymen Balbali est loin d’être un inconnu des services de renseignement. Le 15 septembre 2017 – quinze jours avant la tentative d’attentat – la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a signalé à la préfecture de l’Essonne que l’homme chercherait à se procurer des « armes de gros calibre ». Il est déjà inscrit au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) depuis juillet 2016, soupçonné de faire du prosélytisme pro-Daesh. Depuis sa radicalisation, qui remonte à deux ans selon ses proches, ses sœurs le surnomment d'ailleurs « Daesh ». Dès le signalement de la DGSI, l’homme est placé sur écoute.

« Ne me dis pas qu’on va le retarder jusqu’à demain »

Les transcriptions ont été déclassifiées et versées au dossier. Car, a posteriori, au milieu des conversations anodines – Aymen Balbali veut acheter une « bonne petite voiture », ouvrir une pizzeria avec des « produits de qualité », a passé la journée à Disneyland 72 heures avant la tentative d’attentat – certains échanges intriguent. Comme lorsqu’il demande, le 28 septembre, à son cousin d’acheter un « petit téléphone » qui n’a jamais été « utilisé ». Ce dernier hésite, il est une heure du matin. « Ne me dis pas qu’on va le retarder jusqu’à demain », s’emporte-t-il. Quelques instants plus tard, Aymen Balbali insiste : « on le termine et c’est bon, demain, ça y est, piuff ! »

Un troisième homme, Amine Abbari, 31 ans, est interpellé peu après les cousins Balbali, mis en examen, comme eux, pour « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et écroué. Ses empreintes n’ont pas été relevées rue de Chanez mais des proches d’Aymen Balbali assurent qu’il est passé le chercher vers quatre heures du matin. Le trentenaire, fiché S en raison de ses liens avec la cellule Forsane Alizza, est considéré comme un de ses plus proches amis. Les deux hommes se connaissent depuis une vingtaine d’années, perdus de vue, ils se sont retrouvés il y a deux ans environ. Aux yeux de la famille Balbali, c’est à son contact qu’Aymen s’est radicalisé.

« Je pense qu’il a fait une association entre argent = juifs = 16e arrondissement »

Les avancées de l’enquête n’ont cependant pas encore permis de résoudre une question centrale. Pourquoi cet immeuble ? Aucune personnalité n’y réside. La piste d’un homonyme, sans avoir été refermée, n’a pas été concluante. « C’est la grande inconnue de ce dossier », reconnaît une source proche de l’enquête. D’autant que l’analyse de la géolocalisation des téléphones laisse supposer que les deux cousins ont effectué des repérages dans la zone quatre jours avant les faits. Surtout, fait inhabituel pour eux, ils ont pris le soin d’éteindre leurs portables.

Les djihadistes ont-ils choisi la rue de Chanez pour semer la terreur dans un quartier réputé paisible ? Peut-être ce choix a-t-il été dicté par des préjugés associés à l’argent ? C’est en tout cas l’hypothèse d’un proche d’Aymen Balbali. Au sein de son cercle familial et amical, ils sont plusieurs à le décrire comme « ouvertement antisémite ». « Lorsque j’ai vu ce qui s’est passé dans le 16e, je me suis dit que pour lui cela devait sûrement avoir une relation avec les juifs. Je pense qu’il a fait une association entre argent = juifs = 16e arrondissement », confie l’un d’eux aux enquêteurs, sans que cette hypothèse n’ait pu être vérifiée.

« Brûler une mosquée homosexuelle »

Les interrogatoires des trois suspects n’ont pas permis de lever ce mystère, tous minimisent leur implication, livrent parfois des explications pour le moins farfelues. Aymen Balbali a reconnu avoir « participé » en fournissant l’essence et en prêtant son téléphone à un homme dont il refuse obstinément de livrer l’identité. Mais il assure n’avoir jamais eu connaissance du projet de ce mystérieux commanditaire. « A la base, je pensais qu’ils allaient brûler une mosquée homosexuelle à Paris […]. C’est pour ça que quand il m’a dit ça, j’ai dit "vas-y". Il avait prévu de le faire le soir quand il n’y avait plus personne », explique-t-il au juge pour sa défense.

Son cousin Sami nie également sa participation, reconnaissant seulement avoir donné un coup de main à Aymen pour ce qu’il pensait être un cambriolage. « Je savais qu’il allait faire un truc, mais je ne savais pas quoi exactement », explique-t-il au magistrat instructeur.

Fiché S « par erreur »

Amine Abbari lui, nie en bloc. A commencer par son passage chez les parents d’Aymen Balbali le soir de la tentative d’attentat. Il réfute toutes les accusations, y compris sa radicalisation. Dans une lettre écrite en décembre 2017 à l’ancienne « ministre de la défence » (sic) Michèle Alliot-Marie, il explique avoir été fiché S par « erreur » alors qu’il infiltrait « pour le compte de la gendarmerie » un groupe islamiste. S’il lui écrit, précise-t-il, c’est parce qu’il l’a rencontrée, lorsqu’il était dans un Epid de l’Essonne, un établissement d’insertion professionnel. En sortant, il a d’abord songé intégrer la gendarmerie, y renonce au vu des quelques mentions inscrites à son casier judiciaire. Mais en garde un surnom : « le gendarme ». Un dossier de candidature – refusé – a effectivement été déposé en décembre 2008. En revanche, il a bien intégré un régiment de l’armée de Terre à Douai en 2006. Mais il en est parti au bout de quatre jours. Au juge, à qui il a tenu des propos similaires, il a indiqué y être resté six mois et être parti parce qu’il ne souhaitait pas participer à des « opérations extérieures ».

Selon son récit, il a été recruté « officieusement pour [ses] compétences dans le renseignement » par la gendarmerie de l’Essonne, puis par la DGSI à la fin de l’année 2016 pour infiltrer les milieux islamistes. Au magistrat instructeur, circonspect, il explique avoir agi bénévolement pour participer à la lutte contre le terrorisme. « Moi, j’aime la France et je le dis clairement », insiste-t-il. Dans son répertoire, il y a bien quelques numéros associés à des noms ou surnoms de policiers mais la « plupart des lignes ne correspondent plus », notent les enquêteurs. D’autres sont associés à des standards de commissariat, c’est-à-dire des numéros publics.

L’analyse de sa téléphonie permet d’écarter son explication d’une mission d’infiltration confiée par la gendarmerie. En revanche, selon L’Express, qui cite une source proche du dossier, il a bien eu des contacts avec les services de renseignement intérieur sans que le processus de recrutement n’aboutisse. « La vérité ne serait-elle pas que, dépité par le fait que vous n’aviez pas été admis à renseigner la DGSI, vous avez, par orgueil ou par dépit, commandité un attentat ? », l'interroge le juge. L'interessé dément, se perd dans des explications confuses, laissant la question en suspens.