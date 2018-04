Gard : Espérant la «reconquérir», il envoie 80.000 SMS à son ex-petite amie

Un homme envoie un SMS (illustration). — W. Konarzewski / Sipa

Un homme a écopé de 12 mois de prison avec sursis, assortis d’une obligation de soins, accusé d’avoir harcelé son ex-petite amie : espérant « la reconquérir », le prévenu avait envoyé pas moins de… 80.000 SMS à sa dulcinée, rapporte Objectif Gard.

Après 18 mois en couple, la jeune femme lui avait demandé de quitter son domicile, en lui laissant, relate le site, un délai pour s’organiser. Mais c’est finalement non sans mal qu’elle est parvenue à lui faire quitter sa maison. C’est le début du cauchemar pour l’ex-concubine : outre ses innombrables messages, l’homme vient régulièrement se garer sous ses fenêtres, multiplie les provocations, aurait fait mine de lui foncer dessus...

Déjà cinq mentions sur le casier judiciaire

Au terme de sa comparution, le tribunal correctionnel de Nîmes a alourdi le casier judiciaire de cet homme, qui comporte déjà cinq mentions, d’une peine d’un an de prison avec sursis, d’une obligation de soins, de 1.500 euros au titre du préjudice moral, et de 400 euros de plus pour rembourser les frais médicaux engagés par la victime, qui souffrait, note le site, d’angoisse, de perte de sommeil et de symptômes dépressifs.

Le tribunal de Nîmes a également interdit au prévenu de se pointer sur la commune du Gard où il a résidé, pendant de longs mois, avec son ancienne petite amie.