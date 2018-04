Justice: Jusqu'à 13 ans de prison dans l'affaire de la fusillade de la Castellane à Marseille

Marseille le 09 FEVRIER 2015. Les forces de l'ordre investissent la cité de la Castellane après des tirs d'armes automatiques dans la matinée. — Amandine Rancoule / 20 Minutes

Des peines allant jusqu’à 13 ans de prison ont été prononcées vendredi contre des trafiquants de drogue marseillais et les « mercenaires kosovars » recrutés pour une opération commando contre des concurrents dans une cité en 2015, qui s’était soldée par une spectaculaire fusillade avec des policiers.

Désignés comme les chefs du commando, Salim Tachouaft, 37 ans, et Seif Khadhri, 29 ans, qui nient avoir participé à l’opération, ont été condamnés par le tribunal correctionnel respectivement à 13 et 10 ans de prison ferme, assortis d’une période de sûreté des deux tiers, pour violences volontaires sur des policiers et association de malfaiteurs.

Quelques heures avant une visite de Manuel Valls

Les huit autres membres présumés du commando ont été condamnés à des peines allant de 6 à 8 ans de réclusion. De 5 à 6 ans ferme ont été prononcés à l’encontre des quatre « mercenaires kosovars » qui en faisaient partie. Une interdiction définitive de territoire a également été prononcée à leur encontre. Cinq autres prévenus, poursuivis pour avoir apporté une aide logistique au commando, ont été condamnés à des peines d’un an à deux ans de prison ferme.

VIDEO. Marseille: Trafic de stupéfiants, affrontement contre des policiers et enjeux politiques, l'épineux procès de la fusillade à la Castellane https://t.co/eWtMmm5Ood pic.twitter.com/0ySHMUvPRO — 20 Minutes (@20Minutes) March 26, 2018

Le 9 février 2015, quelques heures avant une visite du Premier ministre Manuel Valls, les membres du commando, en treillis et cagoulés, armés de Kalachnikov et équipés de talkies-walkies, entendaient en découdre avec un réseau concurrent de la cité de la Castellane. Ils se retrouveront finalement face à des policiers prévenus par des habitants et tireront de nombreux coups de feu sans faire de blessés.