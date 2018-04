Yvelines: Dix ans de prison pour un instituteur après le viol et des agressions sexuelles sur sept enfants

La cour d'assises des Yvelines. (Illustration) — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Lui-même a parlé de «pédophilie ». Un ex-instituteur était jugé devant la cour d’assises des Yvelines pour des attouchements entre 2013 et 2015 sur sept de ses élèves, alors âgés de 8 à 11 ans, commis dans une école catholique de Sartrouville et des atteintes sexuelles et pour un viol – une fellation imposée – sur l’un de ces enfants lors de cours particuliers en dehors de l’école.

Cet homme de 39 ans a été condamné à 10 ans de prison, une peine assortie d’un suivi socio-judiciaire de 5 ans et d’une injonction de soin​.

L’instit alternait grande sévérité et excès d’affection

Devant la cour, les enfants ont décrit l'« emprise » que leur instituteur avait sur eux, l’alternance d’une grande sévérité et d’un excès d’affection et la difficulté de dénoncer les faits auprès de leurs parents. Les parents des écoliers avaient raconté à la barre leur sentiment de culpabilité et leur colère, décrivant la souffrance de leurs familles depuis les faits.

Avant la suspension des débats, Me Valérie Dahan, avocate de quatre enfants et de leurs parents, avait demandé aux jurés de « rendre la justice comme elle doit être rendue pour faire d’une victime une victime » et permettre aux enfants de « se reconstruire ».