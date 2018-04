Affaire Maëlys: Une enquête ouverte après la plainte d'une ex-compagne de Nordahl Lelandais

Une ex-compagne de Nordahl Lelandais avait porté plainte contre lui au mois de juillet, six semaines avant la disparition de Maëlys. — AFP

Une ex-compagne de Nordahl Lelandais a porté plainte contre l’ancien militaire au mois de juillet. Soit six semaines avant la disparition de Maëlys.

Elle est persuadée que le suspect avait tenté de foncer délibérément sur sa voiture, sans pour autant l’accidenter.

Un élément qui pourrait accabler davantage Nordahl Lelandais. Une enquête pour « mise en danger de la vie d’autrui » est en cours, après la plainte d’une de ses ex-compagnes. Cette dernière lui reproche une agression survenue, selon elle, le 18 juillet 2017.

Ce jour-là, l’ancien militaire, qui a récemment avoué avoir tué le caporal Arthur Noyer et la petite Maëlys, aurait « foncé en voiture sur le véhicule » de la quadragénaire. Elle « a échappé à une collision dont elle est certaine qu’elle était intentionnelle », a raconté à l’AFP son avocat Me Ronald Gallo, confirmant ses déclarations à RTL et Le Parisien.

INFO RTL - Ce que nous apprend la plainte de l'ex-petite amie de Nordahl Lelandais https://t.co/9MRMMiMSEp — Olivier LEGLISE (@leglise6) April 4, 2018

Infidélité

En décembre 2016, elle avait mis fin à leur liaison d’environ « un an et demi » après avoir eu connaissance des infidélités de Nordahl Lelandais. « Elle avait déjà pris une claque à ce moment », et un peu plus tard, elle l’a « rencontré inopportunément dans un bois où il savait qu’elle avait l’habitude de promener ses chiens, et il avait un taille-haie à la main », poursuit Ronald Gallo.

En juillet, le jour même de sa frayeur, la jeune femme a déposé plainte auprès de la gendarmerie du Pont-de-Beauvoisin (Savoie), commune limitrophe de Pont-de-Beauvoisin (Isère), où disparaîtra Maëlys six semaines plus tard.

Aucun témoin

« Il y a effectivement eu une plainte de l’ex-compagne avant (l’affaire) Maëlys qui a été prise par les gendarmes, la procédure est arrivée le 19 septembre 2017 au parquet, soit après le meurtre de Maelys », survenu dans la nuit du 26 au 27 août et l’arrestation, mise en examen et incarcération de Lelandais, a déclaré le parquet.

« Néanmoins, Lelandais a été entendu et il nie tous les faits et il n’y a pas de témoins », a ajouté cette source selon laquelle « l’enquête se poursuit pour, justement, trouver des éléments probants ». Selon le parquet, le mis en cause « aurait mis un coup de volant dans sa direction sans toucher son véhicule. Il n’y a pas eu de contact, ni d’accident ».

« Elle relie tout ce qu’elle a vécu avec le prisme des affaires en cours »

La jeune femme « relie tout ce qu’elle a vécu avec le prisme des affaires en cours, elle se dit qu’elle l’a échappé belle. Elle me dit + avoir l’impression d’avoir été sauvée par la mort de Maëlys + et éprouve une culpabilité d’avoir aimé quelqu’un présenté maintenant comme un monstre », a souligné Me Gallo, précisant qu’elle a aussi porté plainte pour diffusion d’une vidéo intime. Les deux plaintes ont été réunies.

Mais pour l’avocat grenoblois, « on ne peut pas accabler les gendarmes, accaparés en plein été par les contrôles routiers, et ils ne connaissaient pas forcément Lelandais ».