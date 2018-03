Michel Cardon libéré après avoir été «oublié» 40 ans en prison

Michel Cardon a été condamné à la perpétuité en 1977 — AFP

Michel Cardon avait été condamné à la perpétuité en 1979.

Sans famille ni soutien, il ne recevait aucune visite en détention.

Découvrant son histoire dans la presse, Eric Morain a décidé de l’aider.

Il a obtenu, ce vendredi, sa libération conditionnelle à compter du 1er juin.

« Michel est libre. Le boulot a été fait. Et cela en valait la peine… » Avec une pointe d’émotion dans la voix, l’avocat Eric Morain reconnaît qu’il a vécu, ce vendredi, « l’une des plus belles émotions professionnelles » de son existence. Le tribunal d’application des peines d’Arras (Pas-de-Calais) a, en effet, autorisé Michel Cardon, 67 ans, à bénéficier d’une libération conditionnelle, à compter du 1er juin 2018.

Condamné à perpétuité en 1979 pour un cambriolage qui avait mal tourné (un retraité tué pour un butin de 200 francs et une charrette contenant quelques objets), Michel Cardon croupissait à la prison de Bapaume sans rien demander à personne. Sans famille, il a dû attendre d’avoir passé 38 ans derrière les barreaux pour bénéficier, en 2016, d’une première visite au parloir, celle d’un de ses anciens codétenus.

Jean-Yves Defosse, le complice de Michel Cardon, est décédé depuis longtemps. - AFP

Une demande de grâce à Macron toujours en cours

Relayée par La Voix du Nord, l’histoire retient alors l’attention d’Eric Morain, avocat pénaliste. Bouleversé par la situation de cet homme « oublié » en prison, selon les propres termes de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Lille, l’avocat remarque alors qu’il ne bénéficie d’aucun projet d’exécution de sa peine.

Il écrit alors à Michel Cardon et lui demande l’autorisation d’engager des démarches en son nom. Il commence par une demande de grâce envoyée à Emmanuel Macron parlant de « l’absurdité de la longueur d’une telle peine ». En parallèle, l’avocat dépose aussi une demande de libération conditionnelle qui vient donc d’être validée par la justice.

« Quelques poignées d’années pour connaître autre chose… »

À compter du 1er juin 2018, Michel Cardon sera donc extrait de sa cellule pour être admis dans un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale dans le Val-d’Oise, où il bénéficiera d’une mesure de placement extérieur. Concrètement, il sera toujours considéré comme un détenu avec un numéro d’écrou mais pourra profiter de la liberté.

« Il a 67 ans, détaille Eric Morain. Il a fait un AVC et il a quelques problèmes cardiaques mais je pense qu’il a encore quelques poignées d’années devant lui pour connaître autre chose que la détention… »

D’ici au 1er juin, Michel Cardon disposera de plusieurs permissions afin de le préparer au mieux à sa sortie. Selon les termes de sa libération conditionnelle, il restera en « période probatoire » et sera toujours considéré comme un détenu jusqu’en 2023. A moins qu’Emmanuel Macron ne soit, à son tour, ému par la situation de cet homme à l’heure où les prisons débordent et décide de le gracier purement et simplement d’ici là.