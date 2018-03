Attentats dans l'Aude: Radouane Lakdim devait être entendu par la DGSI

Illustration de la Direction générale du renseignement intérieur - DGSI - // PHOTO : V. WARTNER / 20 MINUTES — VINCENT WARTNER / 20 Minutes

Radouane Lakdim, qui a assassiné quatre personnes dans l’Aude dans des attaques djihadistes, devait être entendu par la Direction générale de la sécurité intérieure, qui l’avait convoqué à un « entretien d’évaluation », a-t-on appris ce mardi de source policière.

Une lettre de convocation lui avait été expédiée en mars et Radouane Lakdim, fiché « S » (pour « sûreté de l’Etat ») depuis 2014 et inscrit depuis novembre 2015 au Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), devait reprendre contact avec les services du ministère de l’Intérieur pour fixer une date de rendez-vous, a précisé cette source, confirmant une information de RTL.