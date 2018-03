Gard : « Va-t’en ! Et n’appelle pas les flics ! », lance l'automobiliste éméché... à un gendarme

Illustration d'un gendarme, ici mobilisé sur un accident de la route en Ille-et-Vilaine. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un homme a été condamné par le tribunal d’Alès à huit mois de prison avec sursis. A la barre, ce Gardois de 41 ans explique avoir « perdu pied », relate Objectif Gard. Le 18 novembre, le quadragénaire, sous l’emprise de l’alcool, avait eu un accident de la route, dans le département. Un gendarme en civil s’arrête alors, histoire de sécuriser les lieux.

Le prévenu, lui, ne comprend pas à qui il a affaire. « Va-t’en !, lance-t-il au militaire. Et n’appelle pas les flics ! » Le gendarme appelle alors du renfort. En colère, le conducteur éméché lui arrache son téléphone portable des mains, et le jette dans un fossé.

>> A lire aussi : Convoqué au tribunal pour une affaire d'alcool au volant, il repart ivre à scooter et en sens interdit

Des coups au visage

L’agression ne s’arrête pas là : l’homme assène au gendarme en civil des coups de poing au visage, avant de prendre la poudre d’escampette, à travers la forêt… L’automobiliste sera finalement interpellé par des collègues, quelques heures plus tard.

« Je ne sais pas comment j’ai pu avoir un tel comportement. C’est (…) inexcusable. J’avais mélangé alcool et antidépresseurs et je ne me souviens pas d’avoir voulu porter volontairement des coups aux gendarmes », a-t-il confié, cité par le site d’actualité.

En plus de sa peine de prison avec sursis, l’homme a également reçu l’ordre de la justice d’équiper son véhicule d’un bel éthylotest antidémarrage, pendant trois ans.