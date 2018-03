20h37: « La politique, pour moi, c’est fini. Mais la France, ce ne sera jamais fini »

« La politique, pour moi, c’est fini. Mais la France, ce ne sera jamais fini. Je ne peux pas accepter que les Français croient que je les ai trahis », annonce Nicolas Sarkozy, avant de poursuivre : « J’ai été chef de l’État, je ne critiquerai aucun policier ni aucun magistrat. Comment se fait-il qu’il n’y ait pas la moindre preuve ? Me mettre au même niveau que ces assassins condamnés, c’est mettre en cause la France, la fonction de président. Cela prendra dix ans s’il faut, je pourfendrai cette bande et je rétablirai mon honneur. »