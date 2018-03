VIDEO. Procès de Jacques Rançon : «Il n'a plus rien à faire dans cette société», la perpétuité requise

JUSTICE L’homme est jugé pour un meurtre, un viol, une tentative de meurtre et une tentative de viol…

Jacques Rançon est jugé aux assises des Pyrénées-Orientales pour un meurtre, un viol, une tentative de meurtre et une tentative de viol à Perpignan, entre 1997 et 1998.

Le procès a été particulièrement dur pour les victimes et leurs proches.

Le procès de Jacques Rançon​ touche à sa fin. Ce jeudi, au terme de sa plaidoirie, l’avocat général a demandé à l’encontre du « tueur de la gare de Perpignan » la peine maximale : la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans sans aménagement de peine.

Originaire d’un milieu miséreux de Picardie, ce cariste-magasinier de 58 est jugé aux assises des Pyrénées-Orientales pour le meurtre d’une jeune femme, le viol d’une autre victime, et pour une tentative de meurtre et une tentative de viol, entre 1997 et 1998.

« Il n’a plus rien à faire dans cette société »

« Jacques Rançon n’a plus rien à faire dans cette société », a déclaré Luc-André Lenormand, l’avocat général, devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales, qui se penche sur la tragique affaire, qui a bouleversé Perpignan, depuis le 5 mars.

Depuis plus de quinze jours, le procès a été marqué par le choc des victimes et de leurs proches : deux hommes ont tenté de se jeter sur l'accusé, puis, le lendemain, une victime a dû être évacuée, après une crise de nerfs à la barre de la cour.

