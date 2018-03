Infanticide à Pau: Qu'est-ce que le syndrome de Münchhausen par procuration ?

ASSISES Laëtitia Pita-Viera, 32 ans, est jugée depuis ce lundi devant les assises de Pau pour avoir étouffé sa fille de deux ans et demi en 2014. Un examen a mis en évidence chez cette mère un « syndrome de Münchhausen par procuration »…

Le « syndrome de Münchhausen par procuration » est une forme grave de maltraitance sur l’enfant dans le but d’attirer l’attention sur soi-même.

Il serait dans 95 % des cas le fait de la mère.

Le Dr David Soffer nous explique ce syndrome, très difficile à diagnostiquer.

Une mère de famille nombreuse, souffrant d’un rare syndrome de maltraitance dit « de Münchhausen par procuration », est jugée depuis ce lundi par la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau pour avoir étouffé sa fille de deux ans et demi en 2014, dans le seul but d’attirer attention et compassion.

Egalement soupçonnée d’avoir essayé d’asphyxier à plusieurs reprises un autre de ses enfants en 2005, Laëtitia Pita-Viera, 32 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Un signalement dès 2005

En l’absence de trace sur le corps de l’enfant, une première expertise conclut à une « défaillance cardio-respiratoire » pouvant être d’origine accidentelle. Mais peu après, un médecin chargé du suivi de la jeune femme, hospitalisée de nouveau en psychiatrie, alerte la justice. Sa patiente, citant des cauchemars, lui a confié « avoir pu jouer un rôle actif dans le décès de sa fille ».

Un examen met alors en évidence chez la mère un « syndrome de Münchhausen par procuration » (SMPP, par référence au baron de Münchhausen et ses affabulations), une forme grave de maltraitance dans le but d’attirer l’attention sur soi-même.

Les enquêteurs retrouveront un signalement remontant à 2005 concernant l’hospitalisation d’un autre enfant du couple, âgé de sept mois, pour une série de malaises. A l’époque déjà, un médecin avait diagnostiqué chez la mère un SMPP et évoqué le risque de récidive, sans pouvoir établir formellement qu’elle était coupable de mauvais traitements sur son fils.

« Le principe c’est de déléguer la maltraitance au personnel soignant »

Ce syndrome est « une pathologie psychiatrique, très souvent de la mère » explique le Dr David Soffer, secrétaire général du Syndicat des psychiatres français. Effectivement, 95 % des cas concerneraient la mère.

« C’est de la maltraitance par délégation, car le principe c’est de déléguer la maltraitance au personnel soignant, en mimant une pathologie chez l’enfant, poursuit le Dr David Soffer, avec pour conséquence souvent l’hospitalisation des enfants. Cela peut prendre des formes terribles, jusqu’à l’injection d’insuline à l’enfant. La mère peut aussi inventer de la fièvre. On n’a aucune raison de se méfier d’une maman qui assure que son enfant est fiévreux. Mais si celui-ci est hospitalisé, et que l’on s’aperçoit qu’il va mieux quand la mère est absente, c’est à ce moment que l’on peut poser le diagnostic, même si en réalité il est très difficile à déterminer. D’autant qu’il n’est pas rare que la mère soit issue du corps médical, aide-soignante, infirmière… »

« La mère va avoir l’impression d’exister grâce à cette interpellation du corps médical »

Le but est généralement pour la mère de susciter l’attention. « Il y a effectivement une forme d’interpellation : la mère va avoir l’impression d’exister grâce à cette interpellation du corps médical. On a toujours de l’empathie pour une mère qui a un enfant malade. Mais il est parfois difficile de définir ce qui est sous-jacent derrière cette psychopathologie. »

Les enfants concernés sont « très souvent en bas âge, car plus âgé l’enfant est moins facilement instrumentalisable. Mais il existe des cas qui touchent des adolescents de 14-15 ans », assure le Dr David Soffer.

Au premier jour du procès, la cour d’assises de Pau s’est focalisée sur l’enfance de cette jeune mère, victime de violences et de deux viols, à l’âge de 6 et 9 ans.