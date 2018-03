Toulouse: Qui est Edith Scaravetti, la femme jugée pour avoir tué puis coulé dans le béton son compagnon ?

PROCES Edith Scaravetti est jugée depuis lundi pour le meurtre de son compagnon, Laurent Baca, dont elle a caché le corps dans son grenier après l’avoir coulé dans le béton. Deux visions s’affrontent, celle d’une femme battue déboussolée et celle d’une tacticienne à sang-froid…

La Cour d'assises de la Haute-Garonne. Illustration — A.GELEBART/20MINUTES

Laurent Baca, un Toulousain 37 ans, s’est volatilisé le 6 août 2014.

Les enquêteurs ont retrouvé son corps trois mois plus tard, coulé dans le béton et caché dans le grenier de la maison familiale.

Edith Scaravetti, sa compagne, a avoué le meurtre, mais plaide l'accident.

Le procès de la trentenaire vient de débuter, elle risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Qui est Edith Scaravetti, la femme de 30 ans, aux longs cheveux noirs tirés en en arrière, qui a fixé le vide au premier jour de son procès pour meurtre devant la Cour d’Assises de la Haute-Garonne ? Elle est celle qui a avoué avoir tiré - accidentellement selon elle - une balle dans la tête de Laurent Baca, le père de ses trois enfants. Celle qui a reconnu avoir enterré le corps dans le jardin de la maison familiale de Toulouse​ puis l’avoir déplacé au grenier trois semaines plus tard, avant de l’ensevelir dans un coffrage en béton.

Elle est celle enfin qui durant les trois mois qui se sont écoulés entre la disparition et ses aveux lors de la perquisition finale, a tenu bon, dormant avec le cadavre de son conjoint au-dessus de sa tête.

Deux visions de l’affaire - et de la personnalité de l’accusée - ont commencé à s’affronter lundi. L’ancienne aide à domicile, dépeinte comme une « louve », une mère ultra-protectrice a été décrite dans l’enquête de police comme une femme discrète mais aussi sans affect.

« Je suis un monstre »

Lorsqu’elle est passée aux aveux Edith Scaravetti s’est écriée « Je suis un monstre. J’ai retourné l’arme contre lui ». Un monstre à sang-froid, tentent de démontrer les avocats de la partie civile et l’avocat général qui ont des arguments. Pour eux, seule une femme forte peut laisser vivre ses enfants dans l’odeur, « pestilentielle » selon une policière, d’un cadavre en décomposition.

Sans compter qu’il faut « avoir une certaine intelligence tactique » pour expliquer la longue disparition de Laurent Baca par des raisons qui varient opportunément selon les interlocuteurs. Pour la belle famille, elle optait pour un « break ». Devant la police, elle évoquait la piste de la drogue et d’un possible « go fast » en Espagne. Enfin, les 700 SMS qu’elle a échangés le mois précédant le crime avec l’animateur du centre aéré de ses enfants ne font pas vraiment d’elle une femme soumise.

« Calvaire conjugal »

Mais pour la défense d’Edith Scaravetti, la meurtrière à sang-froid a bon dos. « Si elle avait fait le 17 la nuit des faits, la procédure aurait été tout autre », a reconnu une enquêtrice à la barre. « Elle n’est pas manipulatrice », a rebondi l’avocat George Catala. Elle n’a pas fait semblant de rechercher son compagnon disparu, ne s’est pas débarrassée de l’arme. Et elle n’a pas cessé de maigrir et de s’isoler après la disparition, tremblant comme une feuille à chaque évocation de Laurent Baca.

Toulouse, le 2 septembre 2014 - Laurent Baca, 37 ans, a disparu le 6 août 2014 - DR

Ses avocats veulent démontrer que l’on fait mieux comme tacticienne. Ils préfèrent la version de la femme aux abois piégée dans un véritable « calvaire conjugal ». Et pour cela, ils s’intéressent en creux à la victime, un homme jovial le plus souvent, mais qui avait l’alcool mauvais. Edith Scaravetti prétend qu’il la maltraitait.

La peine d’Edith Scaravetti dépendra de la facette qui va l’emporter entre la femme fatale et la louve apeurée.

Le procès devra aussi lever le voile sur les zones d’ombre qui persistent. Comment par exemple une dispute nocturne qui se termine par un coup de fusil n’a-t-elle pas réveillé les trois enfants qui dormaient dans la maison ?