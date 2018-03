VIDEO. Disparues de Perpignan: Deux frères d'une victime se jettent sur Jacques Rançon

Le palais de justice de Perpignan — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Le procès hors normes du « tueur de la gare de Perpignan »,​ a été marqué ce mercredi par un fait peu ordinaire : deux frères d’une victime de Jacques Rançon, jugé depuis le 5 mars pour avoir violé, tué et atrocement mutilé deux femmes, ont tenté de s’en prendre à lui, aux assises des Pyrénées-Orientales, a constaté l’AFP.

Alors que le président de la cour d’assises avait annoncé la suspension de l’audience, en milieu de journée, les frères de Marie-Hélène Gonzalez, présents sur le banc des parties civiles depuis l’ouverture des débats, se sont précipités vers le box vitré de l’accusé.

« On sentait que cela bouillonnait »

L’un d’eux a passé la main à travers une ouverture du box et a tenté de saisir l’accusé par le cou, avant d’être ceinturé par les policiers. À l’intérieur du box, trois autres policiers ont protégé Jacques Rançon. Le président de la cour d’assises est ensuite intervenu en lançant à l’assemblée : « La dignité des débats est importante ».

« On sentait que cela bouillonnait. La tension aujourd’hui était à son paroxysme, a indiqué par la suite Xavier Capelet, l’un des avocats de Jacques Rançon. « Les nerfs des parties civiles sont mis à rude épreuve. On a deux frères qui souffrent manifestement depuis de nombreuses années, on peut comprendre qu’ils puissent avoir ce genre de réaction. » Mais, a-t-il cependant ajouté, « on ne peut pas la cautionner, la vengeance n’est pas une solution. Il faut impérativement que ce procès puisse se tenir dignement. »

Le verdict du procès est attendu le 26 mars prochain, aux assises de Perpignan.