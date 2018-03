Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais consultait des sites pédopornographiques

Les gendarmes lors des recherches du corps de Maëlys, le 14 février 2018. — AFP

Nordahl Lelandais, soupçonné du meurtre de Maëlys et du caporal Arthur Noyer, consultait des sites pédopornographiques, a appris 20 Minutes, confirmant une information du Parisien.

Après analyse des connexions Internet de Nordahl Lelandais, les enquêteurs ont constaté une « récente habitude de consultation » de sites pédopornographiques, précise le quotidien. Cette révélation intervient quelques semaines après la découverte de fréquentes connexions sur des sites de rencontres homosexuelles sous différents pseudonymes.

D’autres affaires non résolues

Nordahl Lelandais est soupçonné du meurtre de Maëlys de Araujo, 9 ans, au cours d’une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin le 27 août dernier. Passé aux aveux, il a finalement mené les enquêteurs jusqu’à l’endroit où se trouvait le corps de la fillette. Cet ancien maître-chien est également visé par une enquête sur la mort du caporal Arthur Noyer, disparu en avril. La nuit de sa disparition, Nordahl Lelandais a avoué l'avoir pris en stop.

La piste Nordahl Lelandais va également être explorée dans l’enquête sur la disparition d’un homme de 48 ans en 2016 et d’une jeune femme de 29 ans en 2011, a indiqué le parquet de Valence. Une cellule de coordination, baptisée Ariane, a été créée en janvier au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise (Val-d’Oise), afin de détecter d’éventuels recoupements entre « le parcours de vie » de Nordahl Lelandais et des disparitions et crimes non élucidés.