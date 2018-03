Saint-Brieuc: Un mari violent condamné pour avoir frappé sa femme pendant plus de 50 ans

TRIBUNAL Sa femme a porté plainte et vient d'obtenir gain de cause...

Illustration du tribunal de grande instance de Rennes, au sein de la Cité judiciaire. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Elle a 79 ans, lui 81. Ils ont eu quatre enfants ensemble mais l’amour avait visiblement disparu depuis bien longtemps. Jeudi, une femme a vu son mari violent être condamné à huit mois de prison avec sursis, rapporte Ouest-France. Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) a reconnu l’homme coupable de multiples violences. Lui nie les faits.

D’après la victime, les violences ont débuté après la naissance de leur deuxième enfant, il y a plus de 50 ans. Sous l’effet de l’alcool, le mari s’en est souvent pris à sa femme. Des coups, des insultes, des humiliations, des violences sexuelles aussi. « Je n’ai pas voulu séparer les enfants de leur père », a-t-elle expliqué à la barre, précise Ouest-France.

Soutenue par une de ses filles, la vieille dame a porté plainte et divorcé en 2017. Un an plus tard, son ex-mari a été condamné. Il a désormais interdiction de l’approcher.