Nantes: Pourquoi les avocats nantais réclament une cour d'appel

Des avocats du Grand ouest manifestent devant la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2015. — G.Gobet/AFP

Les affaires civiles et pénales de Loire-Atlantique sont, depuis très longtemps, rejugées à la cour d'appel de Rennes.

Le gouvernement prépare une réforme de la carte judiciaire.

Les avocats nantais veulent une cour d'appel à Nantes car c'est en Loire-Atlantique que les recours sont les plus nombreux.

Depuis plus de deux siècles, les justiciables nantais et nazairiens doivent aller à Rennes, où siège la cour d’appel, lorsqu’une affaire pénale ou civile est rejugée. La réforme de la carte judiciaire actuellement étudiée par le ministère de la Justice pourrait toutefois rompre cette habitude. L’un des projets serait de déplacer les contentieux de Loire-Atlantique vers la cour d’appel d’Angers afin de coller au découpage administratif des Pays de la Loire.

Seulement voilà, les avocats nantais ne veulent pas entendre parler de cette hypothèse. Et ils ne souhaitent plus, non plus, se rendre à Rennes. Conscients que la Loire-Atlantique pèse à elle seule 40 % des recours traités en appel, ils réclament la création d’une cour d’appel à Nantes.

Cohérence régionale et déplacements

« Le plus cohérent pour les Pays de la Loire c’est d’implanter la cour d’appel dans la préfecture de région, là où se trouve le centre de gravité économique et judiciaire. Ça permettrait de limiter les déplacements des justiciables et avocats. On ne mesure pas à quel point devoir faire la route est une conséquence lourde pour toute la justice du quotidien », insiste le bâtonnier Jean-René Kerloc’h, qui représente les 1.052 avocats inscrits au barreau de Nantes, de loin le plus gros de l’Ouest de la France.

Les avocats nantais Emmanuel Follope, Jean-René Kerloc'h et Bruno Carriou. - F.Brenon/20Minutes

Si les avocats nantais balaient l’hypothèse d’un rattachement à la cour d’appel d’Angers c’est que, outre l’éloignement géographique, celle-ci ne dispose pas de place suffisante pour étendre ses locaux. Il lui faudrait construire un nouveau bâtiment. Mais à Nantes, le palais de justice ne dispose pas non plus de place pour accueillir une cour d’appel.

Deux hypothèses sont donc avancées : trouver un bâtiment disponible (le bâtonnier cite « l’exemple de l’école de la Marine marchande » qui pourrait être transférée au Havre) ou en bâtir un neuf. « Nous avons la ressource immobilière à Nantes. Trouver 10.000 m2 n’est pas un problème. Quand le projet est pertinent, on trouve », insiste Jean-René Kerloc’h. Dans les deux cas, le délai nécessaire est « de 3 à 4 ans minmum ».

Johanna Rolland va intervenir auprès du ministre

Le barreau se dit confiant de trouver un écho favorable auprès du gouvernement. « C’est une piste qui est sérieusement envisagée selon nos contacts dans les services de l’Etat », affirme Jean-René Kerloc’h. Il revendique aussi avoir le soutien de la présidente de Nantes métropole, Johanna Rolland, ce que l’élue socialiste confirme. « Elle va intervenir auprès du ministre », indique son entourage à 20 Minutes. Son avis pourrait peser dans la mesure où l’Etat a promis des « compensations exemplaires » aux territoires fâchés par l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

>> A lire aussi : La cour d’appel de Rennes ne veut pas laisser partir la Loire-Atlantique

De leur côté, les avocats rennais défendent le maintien de la situation actuelle afin de préserver un volume d’activité conséquent à la cour d’appel de Rennes. « Je n’avais jamais autant entendu de cris d’amour des Rennais envers les Nantais », ironise Jean-René Kerloc’h, lequel reconnaît que le sujet « crispe un peu les relations avec les autres barreaux ». L’Etat pourrait rendre une décision au printemps.