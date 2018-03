Consentement sexuel: La relation d'une mineure de 14 ans avec son professeur jugée par la procédure allégée du «plaider-coupable»

Des policiers surveillent l'entrée du tribunal correctionnel de Brest (image d'illustration). — FRED TANNEAU / AFP

Une élève de 14 ans reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec son professeur de 58 ans. La mère de la jeune fille conteste le travail d’enquête des gendarmes et la procédure judiciaire « allégée » de « reconnaissance préalable de culpabilité » lancée par le tribunal de Brest, rapporte L’Obs. L'audience prévue ce mercredi est maintenue mais une autre aura lieu devant le tribunal correctionnel en mai, indique le procureur.

La jeune fille avait 14 ans lors des faits. Début octobre 2017, la collégienne est rentrée en pleurs chez elle. Son professeur d’EPS, avec qui elle avoue avoir eu une relation pendant plusieurs mois, lui envoie des SMS dans lesquels il menace de se suicider. Immédiatement, sa mère porte plainte à la gendarmerie de la commune, et prend rendez-vous avec le chef d’établissement du collège de sa fille.

Les élèves connaissaient la réputation du professeur

L’élève confie aux gendarmes l’avoir embrassé et lui avoir fait une fellation. Le professeur, interrogé lui aussi, reconnaît des rapports sexuels complets. La jeune collégienne laisse entendre que ce n’est pas la première fois qu’il évoque son envie « d’en finir ».

« Cela peut peut-être s’interpréter comme un chantage au suicide. Ma fille m’a dit qu’il était très possessif, qu’elle avait essayé de mettre de la distance entre eux et qu’il aurait mal pris la chose. Je me suis dit que la gendarmerie pourrait lire les SMS que je n’ai pas lus dans leur intégralité. C’était leur travail, mais non, rien ! J’ai l’impression que tout est fait pour minimiser les faits. »

La mère de la jeune fille indique également que les autres élèves, qui semblaient déjà se méfier de la personnalité du professeur, en savent beaucoup, mais ils n’ont pas été interrogés. Elle regrette que l’enquête n’ait pas été plus poussée : les gendarmes n’ont pas non plus consulté les ordinateurs de la maison, ni les échanges entre la jeune fille et son professeur.

A ce stade, le parquet a décidé de juger l’affaire par une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) – également appelée « plaider-coupable ». Cette procédure est possible car le professeur a reconnu les faits. Cette procédure « allégée » permet au prévenu d'éviter un procès. Ainsi, le dossier ne passe pas en correctionnelle et la plaignante n’a aucune possibilité de voir les faits requalifiés en viol sur mineur.

Très peu de place pour la victime

« On est complètement effondrés, car, dans le plaider-coupable, la victime mineure n’a que très peu de place, notamment pour évaluer le préjudice subi. On la fait taire en quelque sorte. La justice n’a pas cherché à savoir si d’autres enfants sont tombés sur cet homme », réagit Michèle Rannou, de l’association Enfance et Partage, auprès de l’Obs. Elle explique n’avoir jamais vu de CRPC pour ce type de dossier en Bretagne.

Interrogé par l’Obs mardi 6 mars, Jean-Philippe Récappé, le procureur de la République de Brest, se dit « étonné » qu’une CRPC soit prise en compte dans ce cas. Après consultation du dossier, il indique finalement qu’il n’y aura pas de proposition de peine en CRPC par le parquet, même si l’audience du 8 mars est maintenue. « L’affaire sera jugée au tribunal correctionnel en mai », déclare-t-il. Et le tribunal pourra alors demander un complément d’information sur cette relation, comme le demande la mère de la jeune fille.