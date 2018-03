Gérald Darmanin porte plainte une seconde fois pour «dénonciation calomnieuse»

JUSTICE Le ministre de l’Action et des Comptes publics est accusé par une femme d’abus de faiblesse…

Le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. (illustration) — LIONEL URMAN/SIPA

Nouvelle contre-attaque judiciaire pour Gérald Darmanin. Le ministre de l’Action et des Comptes publics a porté plainte pour «dénonciation calomnieuse», a indiqué samedi son avocat à l'AFP, deux semaines après qu'une femme a porté plainte contre lui pour « abus de faiblesse ». Celle-ci affirme s’être « sentie obligée » d’avoir des relations sexuelles avec lui pour obtenir un logement et un emploi. A l’époque des faits qu’elle relate, il était maire de Tourcoing, entre 2014 et 2017. Une enquête préliminaire a été ouverte.

«La plainte en dénonciation calomnieuse a été déposée hier au parquet de Paris», a affirmé à l'AFP Me Mathias Chichportich, confirmant l'information de BFMTV. Gérald Darmanin avait dénoncé « une nouvelle calomnie », assurant dans La Voix du Nord n’avoir « rien à (se) reprocher ».

Il avait déjà porté plainte pour dénonciation calomnieuse

Précédemment, une première femme, Sophie Patterson-Spatz, avait accusé l'homme politique de viol mais sa plainte a été classée sans suite mi-février. L’enquête n’a « pas permis d’établir l’absence de consentement », selon le parquet de Paris.

Contre cette femme, Gérald Darmanin a également porté par une plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par le ministre, qui assure n’avoir « jamais abusé » d’une femme ou de ses fonctions.