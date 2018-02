Corse: Une enquête ouverte après «un message injurieux» visant la veuve du préfet Erignac

La veuve du préfet Erignac, ici en 2013. — MEHDI FEDOUACH / AFP

Une enquête a été ouverte après la publication sur Facebook d'un message injurieux envers Dominique Erignac, veuve du préfet assassiné, a indiqué ce dimanche le procureur de la République à Ajaccio. Ce message, qui compare Dominique Erignac aux femmes françaises ayant collaboré avec les Allemands pendant de la Seconde guerre mondiale, a été publié mercredi vers 2 heures du matin, quelques heures après le discours prononcé mardi à Ajaccio par la veuve du préfet Claude Erignac lors de la cérémonie d'hommage à son mari.

Il a été diffusé sur le compte Facebook «Di l'altu pianu», attribué à Charles Pieri, ex-leader du Front de libération nationale corse (FLNC).

«Il y a constitution d'une infraction pénale d'injure»

«Je crois savoir en effet qu'il s'agirait de Charles Pieri, mais nous attendons la confirmation de cette affirmation par le réseau social Facebook», a indiqué le procureur Eric Bouillard qui a précisé qu'une enquête contre X a été ouverte dès jeudi.

«Il y a constitution d'une infraction pénale d'injure par voie de communication, qui a justifié l'ouverture d'une enquête judiciaire», a ajouté le procureur, précisant avoir effectué un signalement d'abus pour «offense» auprès du réseau social. Un signalement auquel le réseau social a fait droit puisque le message a été retiré samedi.

«Le contenu de ce texte est inacceptable»

«Le contenu de ce texte est inacceptable et contraire à ce que je suis et ce que je pense, au plan philosophique, éthique et politique», a réagi Gilles Simeoni, président du conseil exécutif corse. «Ce texte est aux antipodes de la vision politique et stratégique que les Corses nous ont donné mandat de mettre en oeuvre à travers leur vote massif de décembre dernier», a-t-il ajouté.

Charles Pieri, figure de la violence clandestine, a ressurgi dans l'actualité insulaire en participant à la réunion de préparation de la grande manifestation à l'appel des nationalistes organisée la 3 février. Il a également annoncé il y a deux semaines «reprendre une place de responsable dans l'exécutif» du parti Corsica Libera de Jean-Guy Talamoni qui est le président de l"Assemblée de Corse.