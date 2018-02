Nice: Une star du porno et son mari condamnés en appel pour le viol de deux ados

CORRUPTION DE MINEURS Jasmine Arabia (son pseudo dans le X) et son époux écopent de 4 et 15 ans de prison ferme...

Palais de justice, illustration — ERIC FEFERBERG / AFP

Ils écopent à peu près des mêmes peines qu’en première instance. Une star du porno et son mari ont été condamnés vendredi en appel à 4 et 15 ans de prison ferme pour le viol de deux ados qu’ils avaient hébergées à Nice, entre 2010 et 2011.

La sanction a été revue à la baisse de deux ans pour Ichraq Corbino (Jasmine Arabia sur la scène X), la femme ayant finalement été acquitée pour l'un des deux viols, selon son avocat Me Eric Scalabrin. En revanche, la condamnation de son époux, Raphaël Corbino, 46 ans, a été confirmée par la cour d’appel de Draguignan.

Films porno, alcool et cannabis

Le couple avait recueilli les deux jeunes Azuréennes de 14 ans en rupture familiale à son domicile de Nice. C’est la mère de l’une d’entre elles qui avait dénoncé les faits.

Sur fond de consommation d’alcool et de cannabis, l’actrice d’aujourd’hui 27 ans et son mari avaient initié les ados en leur faisant visionner des films pornographiques et en les faisant participer à des relations sexuelles à plusieurs partenaires, sous contrainte morale selon la justice. Elle les a condamnés pour viols et corruption de mineurs.