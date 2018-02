Strasbourg: La série «Kaamelott» s'invite à la faculté de droit cette année

UNIVERSITE Après deux éditions sur les super-héros, l’événement de droit et de pop culture mêlés revient ce vendredi 9 février à l’université de Strasbourg avec Arthur et Perceval de « Kaamelott », cette fois

Image extraite de la série «Kaamelott» — © Calt Productions

Cette année, les super-héros ont cédé leur place à Arthur et Perceval. Pour une nouvelle édition de l’événement de droit et de pop culture mêlés, l’association MédiaDroit dont l’objectif est d’analyser les univers fictionnels sous l’aspect juridique a cette année décidé de se pencher sur la série Kaamelott et sa «légende juridique», donc.

Droit magique et droit canonique

Dans l’amphithéâtre Pasteur du Palais universitaire de Strasbourg ce vendredi, le colloque débutera dès 17h avec la notion de justice puis la contestation de l’État dans la production avant d’aborder, entre autres, le droit magique et le droit canonique, les relations sociales, ou l’union des royaumes de Bretagne dans les épisodes de Kaamelott.

L’événement qui se terminera vers 20h30 est d’ailleurs loin d’être réservé aux juristes. Au contraire, les chercheurs invités de cette cinquième édition à Strasbourg chercheront à vulgariser de nombreuses notions juridiques à travers les drôles de personnages et l’univers médiéval de la série d’Alexandre Astier. A suivre également à distance via Twitter.