Nord: Des pompiers volontaires dans le collimateur de la justice

JUSTICE Le procureur de Dunkerque enquête sur des heures de travail non effectuées qui auraient été payées à des pompiers volontaires dans une caserne près de Dunkerque…

Illustration des pompiers — M.Libert / 20 Minutes

On soupçonne plusieurs milliers d’heures rémunérées à tort. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Dunkerque, dans le Nord, après des soupçons de malversations chez les pompiers volontaires de la caserne de Bourbourg, près de Dunkerque, annonce La Voix du Nord.

Cette enquête pour détournement de fonds publics a commencé, il y a un an, à la suite d’une enquête interne portant sur l’année 2016. « Des petits arrangements, il y en a toujours eu. Mais là, on est sur un fonctionnement plus systématique », explique au quotidien régional, une source interne au SDIS.

Un logiciel pour limiter les éventuelles dérives sur les heures de travail

En effet, des milliers d’heures payées ne correspondraient à aucune activité réelle. « L’enquête s’oriente vers des alternatives aux poursuites, à condition que le préjudice subi par le SDIS trouve une issue, pourquoi pas, par le biais d’une transaction financière », indique le procureur qui cherche une réponse judiciaire adaptée.

L’an dernier, un logiciel a été mis en place pour limiter les éventuelles dérives sur les heures de travail et les interventions réelles déclarées dans les casernes de pompiers volontaires.