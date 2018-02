Metz: Un propriétaire condamné pour avoir jeté sa locataire du 4e étage, à cause de loyers impayés (Illustration) — G. VARELA / 20 MINUTES

Déjà jugé il y a un an pour ces faits, l'homme de 47 ans comparaissait cette fois devant la cour d’assises en appel de Moselle, à Metz. Cette dernière a condamné Christophe Voignier, 47 ans, propriétaire d'une vingtaine de logements et chauffeur de taxi nancéien, à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une de ses locataires, indique L'Est républicain. En raison de retards de loyers.

Il avait d'abord étranglé et frappé sa locataire

En 2013, le quadragénaire avait pénétré chez sa locataire, à Nancy, par la porte-fenêtre restée ouverte. Il avait étranglé la femme âgée de 47 ans au moment des faits, l'avait frappée avec un gaufrier puis, jeté dans le vide depuis le 4e étage, rappelle le quotidien lorrain.