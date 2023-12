Le vidéaste le plus célèbre du net, celui par qui, en France, tout a commencé, a-t-il annoncé la fin de ses frasques ? Dans une mystérieuse vidéo, publiée jeudi sur YouTube, intitulée « Epilogue », Rémi Gaillard est filmé en train d’enterrer des logos de réseaux sociaux, à la tombée de la nuit, dans un désert apocalyptique. Facebook, X (ex-Twitter), Instagram, etc., tous finissent dans la tombe que le trublion montpelliérain a creusée.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Et lorsqu’il se saisit de celui de YouTube, la plate-forme sur laquelle il comptabilise plus de 2 milliards de vues depuis 2007, il se remémore ses performances les plus folles. Comme ce jour où il a organisé un Mario Kart pour de vrai, dans les rues de Montpellier.

« Il faut toujours connaître les limites du possible, peut-on lire, dans la description de cette étonnante vidéo. Pas pour s’arrêter, mais pour tenter l’impossible dans les meilleures conditions. » Rémi Gaillard a-t-il prévu d’arrêter les frais ? Ou est-ce un nouveau canular ? Nul doute que le Montpelliérain devra répondre à ses nombreux fans, qui se posent beaucoup, beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, depuis jeudi soir.